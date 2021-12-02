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幫吳淑珍詐國務機要費 「SOGO貴婦團」種村碧君喊：我什麼都不知道啦

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台北地院審理前總統陳水扁家族詐領國務機要費案，發現「SOGO貴婦團」成員種村碧君提供發票給扁、珍，向檢方告發，台北地檢署起訴種村碧君，她堅稱「是幫吳淑珍做公益」，一、二審皆依貪汙治罪條例判刑4年，褫奪公權2年，但最高法院撤銷發回。台灣高等法院更一審今行言詞辯論，坐輪椅的種村碧君激動說「我什麼都不知道啦！」

種村碧君原名「李碧君」、「李淑雅」，掛名杏林公司董事長，持日本護照；她今天面對審判長詢問是否犯罪時，她語氣激動，辯稱「我沒有犯罪，我是冤枉的」，稱自己什麼都不知道。

2009年北院審理國務機要費案，閱卷後認定陳致中、陳幸妤、趙建銘和種村碧君提供發票協助扁、珍詐領國務機要費，但檢方沒處理，北院向台北地檢署告發。北檢2015年8月依貪汙罪起訴種村碧君。檢方指控，吳淑珍自2002年7月起蒐集私人發票，以7百多張詐領國務機要費的非機密費2600萬元，其中，由種村碧君提供的有135張發票，助扁、珍詐領了542萬9220元。

種村碧君的堂妹、旅居澳洲的李慧芬曾證稱，2005年9月間，曾與堂姊吵架並質問「為什麼發票對獎後不能還給我？」，她認為堂姊拿她的發票一定有做不好的事，問堂姊是不是有拿去給第一家庭報帳？種村碧君一聽慌張地說「沒有就是沒有」，還告訴李慧芬「不要怕，公權力還有國家資源在他們（指吳淑珍）手裡」。

最高法院認為，案件中的證人陳政信證詞前後矛盾，且種村碧君所提供的發票，難認有一定標準，是否足以推論她有加以過濾，符合吳淑珍申領國務機要費的需求，有疑慮。另外，二審判決中有部分附表所載的金額與發票不符，種村碧君究竟是幫助何人利用職務上機會詐取財物也交代不清，因此撤銷、發回。

高院更一審今開庭時，檢察官指種村碧君若真有心做公益，大可自行去公益團體、超商捐發票，何必交給吳淑珍？何況發票要中獎的重點在「張數」而非消費金額，身為4家公司負責人的種村碧君29個月內只拿出51張發票，背離大眾認知。

檢察官表示，本案從頭到尾只有種村碧君1人在編「捐發票做公益」的情節，連吳淑珍都沒跟她說是要對獎，這些發票當然是拿到總統府裡用。

種村碧君的律師辯護稱國人直到2006年6月22日新聞披露，才知道有「國務機要費」這名目，種村碧君當然也無法想像總統夫妻會詐領公款，她事前也不知總統有國務機要費。

律師仍主張種村碧君拿發票給吳淑珍是為了做公益，她不知道吳淑珍還會把發票交給總統府前機要專員陳鎮慧，認為她應無罪。

貴婦種村碧君涉提供發票給陳水扁、吳淑珍詐領國務機要費。資料照片。記者王宏舜／攝影
貴婦種村碧君涉提供發票給陳水扁、吳淑珍詐領國務機要費。資料照片。記者王宏舜／攝影

發票 貪汙 檢察官 吳淑珍

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