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貪汙一審重判7年4個月 竹縣議員鄭昱芸將上訴
新竹縣芎林鄉無黨籍縣議員鄭昱芸涉嫌透過人頭詐領助理費22萬餘元遭訴後，新竹地院日前一審重判7年4個月。鄭發聲明表示「對有罪判決深感遺憾，必定上訴爭取清白」。她也說，審理程序不公平，有太多疑義希望提出佐證都駁回，要求公平審判。
鄭昱芸說，她被羈押了140多天，8月24日來出來，前面2次開庭，自己都在羈押過程中，但律見時間不長，也讓她無法搜集有利證據，等羈押期滿出來後，也只經過一次的審理就宣判，且卷宗有太多疑義，她希望再次檢視證據都不被理會，程序不公。
鄭昱芸聲明指出，法院應本於無罪推定之原則、公平法院之立場，依嚴謹證據法則，就本案詳予調查釐清，不應以共同被告充滿瑕疵且與客觀事實不符之陳述入人於罪。對於有罪判決，本人必定依法上訴，並堅信司法終將還給本人應有的清白。
聲明也提到，對本人不實指控的共同被告吳姓、陳姓母子，其供（證）述充滿瑕疵，本人曾多次請求准予拷貝或檢視共同被告偵訊光碟以確認共同被告供（證）述之實性、筆錄記載是否相符，法院均未允許，事實調查及程序保障未臻周延、難認公允。
鄭昱芸也提到，自己在過程中一度被羈押禁見140天，不僅使司法天秤傾斜，亦致本人身心及聲譽造成如同凌遲般痛苦，無論多難，本人在此承諾會堅持奮鬥到底，除爭取清白之外，亦必切實履行，本人應執行之一切職務，不令支持者失望。」
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