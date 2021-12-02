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黑手開警車闖紅燈撞人 北市警局做錯這件事要賠578萬

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

李姓汽車維修人員前年幫忙開警車回公司保養，途中闖紅燈撞擊陳姓女機車騎士，導致顱內出血、骨盆骨折。陳女提告求償，台北地方法院認為依規定警車應由警察或機關人員駕駛，台北市政府警察局卻捨此不為，也應負賠償責任，判市警局、李和汽車公司要賠578萬餘元，可上訴。

李2019年10月5日上午11時許到台北市警局北投分局永明派出所，幫忙開警車回公司維修保養，行經濱江街時闖紅燈撞擊陳女，導致顱內出血、蜘蛛網膜下出血、左眼神經損傷、骨盆骨折等，李被依過失傷害罪判刑5月，緩刑2年。

民事部分，陳女提告認為李、汽車公司、台北市警局皆有責任，要求醫藥費、看護費、輔具、精神慰撫金等，扣除強制險理賠金、李已給付的15萬元等，共請求586萬餘元。

李對犯罪經過沒有意見，只爭執金額，汽車公司則認為已盡監督義務；台北市警局則抗辯，只是警車所有權人，並非李的雇用人，盼駁回陳女請求。

法官認為，汽車公司是李的雇用人，也未舉證已盡監督義務，應和李負賠償責任。另依警政署訂定的警察機關公務車輛使用管理要點規定，警用公務車輛應由警察人員或警察機關駕駛人員駕駛。

判決指出，台北市警局原應指派自己人將警車開往保養廠，卻捨此不為，任由非警察機關相關人員的李駕駛，更應該負監督管理之責，也有賠償責任，判台北市警局、李、汽車公司要賠償陳女578萬餘元。

圖為警車示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片
圖為警車示意圖，與本案無關。圖／聯合報系資料照片

警察 北市 骨折

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