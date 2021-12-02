高市藍議員墜情網…當爸才知原來愛的是人妻 法官判他免賠

2018年挾著韓流旋風當選的國民黨高雄市議員蔡武宏，被控介入他人婚姻，還讓女方懷孕產下1子，卻疑未負起養育責任，讓A女氣的稱呼他「垃圾」；後來A女前夫發現他被戴綠帽，向前妻、蔡武宏提告求償200萬元，高雄地方法院審理後，認為蔡不知對方已婚判免賠，前妻則要賠償前夫35萬元。可上訴。

今上午高雄市議會總質詢，蔡武宏第二節登台，但質詢結束後快步離開議場，未回應介入他人婚姻一事。

43歲的蔡武宏選區為前鎮、小港，父親蔡慶源曾任6屆高雄市議員；蔡武宏的感情世界較為低調，有選民在他服務處看著蔡武宏抱著2歲大的幼子，他也當面大方承認是他的兒子。

判決指出，2017年底蔡武宏經由朋友介紹，認識經營美睫美甲店的A姓人妻，兩人旋即墜入情網交往。

A女隔年4月與前夫離婚後，同年底生下1子，2019年2月，A女跑到法院對前夫提出否認推定生父之訴，經DNA檢定，確認孩子DNA與蔡武宏型別相符，孩子確認是蔡武宏的骨肉也因此從父姓蔡。

後來A女前夫發現前妻提出否定生父之訴，從兩人離婚到她生小孩時間推算，認為蔡武宏在他們還未離婚前介入婚姻，讓他前妻未離婚就懷孕，認為前妻與蔡武宏破壞他的家庭美滿，向兩人提告求償200萬元。

蔡武宏挨告後喊冤，稱他與A女交往時，平常只在她關店後才會見面，他以為A女單身未婚，才會在不知情的情況下交往，而他知道A女未離婚後，兩人就不再往來。

A女則稱她和前夫因工作關係長期分居，感情淡薄後才會離婚，她和蔡武宏是經朋友介紹認識，但現在已恢復為普通朋友，僅偶爾因孩子養育問題聯繫。

A女審理時還吐露單親媽辛酸，經營美甲工作室的她，除了要背房貸外，還要負起3歲幼童的責任，甚至一度需要親友接濟才能過活。承受生活重擔的A女還曾傳訊給前夫訴苦，稱蔡武宏應該負起生父養育之責。

高雄地方法院審理時，Ａ女雖稱她與前夫達成協議，若返還購屋頭款200萬元，就不追究她出軌事實，但法官調查發現，兩人對話紀錄僅討論頭款返還事情，並未提到返還200萬元後就不再追究侵害配偶權等內容。

至於蔡武宏部分，A女自稱她與蔡交往時未曾表明已婚身分，再者一般男女交往，不可能要求檢查對方身分證件，確認對方是否已婚，此舉不僅不符常情，還可能阻斷彼此交往，因A女前夫無其他證據證明蔡知情，因此認定蔡武宏不知A女已婚，無介入他人婚姻故意。