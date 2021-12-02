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整復師「一人性侵二女」 跨坐在整復床上犯案10分鐘
馬姓整復院負責人幫女客戶按摩，脫去她的內衣撫摸胸部，被害人向女同事反映，誘發女同事透露碰到一樣遭遇，控訴在整脊床上躺著被性侵10分鐘；2名被害人聯袂提告，馬認罪、賠錢，台北地方法院判馬可緩刑。
法官依「非法執行醫療業務罪」判馬有期徒刑6月，得易科罰金，依3個「對受照護之人利用機會猥褻罪」各判馬有期徒刑6月，得易科罰金，再依「對受照護之人利用機會性交罪」判馬有期徒刑2年。
馬受判的得易科罰金之刑，訂應執行刑有期徒刑1年4月，得易科罰金48萬元；得易科罰金刑、不得易科罰金刑都緩刑4年，不過，要接受法治教育課程4場次。可上訴。
馬從事經絡穴道推拿、按摩、整復等傳統民俗療法工作，但未取得醫師資格，不得執行醫療行為；被害的2名女子2018年5月到2019年8月分別找馬整脊、按摩。
檢方指控，馬對2名被害人針灸，加碼幫她們油壓，利用油壓時教她們褪去衣物，解開她們胸罩的背扣猥褻及性交。
第一名女被害人在整復院接受按摩、針灸時，馬曾將她的外褲、內褲脫下，在她腿部澆淋按摩油，觸摸她的大腿內側靠近生殖器處，她雖覺得驚恐、被冒犯，但信任馬的專業隱忍不發，一度被摸胸部數分鐘之久。
第二名女被害人接受按摩、針灸時，馬同樣在她身上澆淋按摩油，撫摸她的大腿及大腿內側，還脫去她的外褲、內褲，將她從趴姿轉為躺姿，在她眼部放熱敷袋指侵，後來索性整個人跨坐在整復床上，將她的雙腿放在自己的雙腿上，再以生殖器插入她的下體長達10分鐘。
法院審理，馬認罪，合議庭認為，馬利用2名被害人對按摩專業的信任，對受自己照護的客戶猥褻、性交，手段、心態可議，不過，馬賠償2名被害人45萬元、70萬元共115萬元達成和解，也給付完畢，判馬緩刑。
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