北市女里長藉勢藉端向建商索180萬 從判14年改為6年刑

台北市中正區南福里前里長鄒桂蓉被控刁難在她「管區」推案的建商，強索180萬元，一審依貪汙藉勢藉端勒索財物罪判14年徒刑。高等法院認為檢方的起訴限公務員「法定職務」範圍內之罪，改依恐嚇取財罪判2年6月徒刑，沒收180萬元，但遭最高法院撤銷。高院更一審認定她藉勢藉端勒索財物，判刑6年，褫奪公權5年，沒收不法所得。

天強建設2009年在南福里推案，當時，還未選上里長的鄒桂蓉認為工程車破壞環境，開價上百萬要求天強付錢，天強拒絕；台灣松下營造推案，鄒又要求賠償50萬元，松下認為鄰損只有9萬元，拒絕付款。依法規，建商進行道路施挖在取得許可證後，還必須由工地所在位置的里長簽字才能施工，鄒桂蓉之前索款不成，但她2014年12月選上南福里里長，要求建商付這筆不樂之捐。

曾經拒絕鄒桂蓉的松下營造在鄒女當選上里長後，需埋設管線，找鄒女協商，鄒女開口索賄200萬元，經還價，建商勉強同意給鄒女180萬元，並以支票存入鄒女帳戶，鄒女拿錢後簽字同意建商在自己的里內施工。

鄒女偵查中坦承收180萬元，但辯稱「是為了美化社區大門通道及鄰損的費用」，但檢察官傳喚社區住戶，沒有人知道建商給錢美化環境，認定鄒女涉貪汙罪的藉勢藉端勒索財物罪，將她收押偵辦。

「你們公司如果沒有拿錢來處理的話，不要想我會簽任何東西，你們也別想拿到使用執照」，鄒桂蓉曾嗆建設公司王姓總經理「公事公辦」，北院認為她為了私利勒索財物，惡性重大、有辱官箴，應予嚴懲。不過高院前審認為，不論是申請路證前的里長同意書，或取得路證後施工前的通知里長的所謂同意書，都不是里長的法定職務，不構成貪汙治罪條例之罪，但鄒桂蓉向被害人恐嚇取財，犯刑法公務員假借職務上之機會恐嚇取財罪。