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矽谷大詐騙「惡血女王」 自揭遭恐怖情人「調校人格」控制

影／電子遊戲場涉賭 警查扣25台機台 5倍券也成賭資

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市管姓女子涉嫌經營賭博電子遊戲場，警方接獲線報後蒐證，報請檢方指揮前往查緝，查扣賭資20多萬元，內含8000元5倍振興券。警方偵詢後，將管男等工作人員和現場2名賭客依賭博罪嫌送辦。

基隆警一分局今早表示，忠二路派出所日前接獲線報指出，位於轄區精一路上的一家電子遊戲場以合法掩護非法，採會員制經營賭博電玩。警方布線蒐證查出涉賭事證後，11月30日報請基隆地檢署檢察官指揮，動員20名警力前往查緝。

警方將管姓負責人及店內3名員工、2名賭客帶回製作筆錄，賭客坦承在電子遊戲場贏得點數後，可到附近的巷內，透過俗稱「老鼠」的中間人兌換現金，逃避警方查緝。

這家電子遊戲場2017年開始營業，警方在現場查扣25台涉賭遊戲機台，包括彈珠6台、水滸傳5台、野蠻遊戲2台、PK7台、水果盤4台、百家1台，另外查扣賭資20多萬元，其中有8000元5倍券。

警方表示，賭博電玩可能使民眾沉迷，導致家庭失和，衍生社會治安問題，將會持續掃蕩，以確保民眾生命財產的安全。基隆市警察局統計近6年共已查獲32家違規電手遊戲場，累計查扣2382台機台，賭資2600多萬元。

基隆市警方查獲管姓女子涉嫌經營賭博電子遊戲場，偵詢後將全案依賭博罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方查獲管姓女子涉嫌經營賭博電子遊戲場，偵詢後將全案依賭博罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方查獲管姓女子涉嫌經營賭博電子遊戲場，偵詢後將全案依賭博罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方查獲管姓女子涉嫌經營賭博電子遊戲場，偵詢後將全案依賭博罪嫌送辦。記者邱瑞杰／翻攝

賭博 基隆 警察

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