影／向當舖人員佯稱要借款 亮槍打劫2小時後落網
40歲洪姓男子缺錢花用，向桃園一家當舖佯裝要借款10萬元，前天約對方人員到苗栗縣後龍鎮外埔漁港見面洽談，但他上了被害人的車子就亮槍，搶走對方隨身一枚金戒指後逃離，警方據報後在2小時後將洪姓男子查獲，依強盜罪嫌法辦。
洪姓男子缺錢花用竟心生歹念，在社群網站軟體向桃園一間當舖佯裝欲借款，還刻意約在平日人跡罕至的後龍鎮外埔漁港附近見面在汽車內洽談借款事宜，但他一上車就拿出預藏的空氣槍，恐嚇被害人交出身上財物，對方擔心遭傷害交付隨身的金戒指。
竹南警分局案發當天上午10點多獲報，立即與苗栗縣警局刑警大隊成立專案小組，迅速掌握犯嫌特徵，並通報縣內各警分局攔截圍捕，警方迅速掌握洪男犯案後的藏匿地點後龍鄉間偏僻處，前天中午運用優勢警力攻堅，順利將他逮獲，起出犯案用的空氣槍及變賣金戒指的的贓款，全案依強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
竹南警分局提醒民眾，借貸應循正當管道，勿向來路不明的網站、店家或個人借貸，以免衍生糾紛，如與陌生人相約見面應結伴而行，選擇人潮較多的公共場所見面，以免受害。
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