快訊

矽谷大詐騙「惡血女王」 自揭遭恐怖情人「調校人格」控制

影／向當舖人員佯稱要借款 亮槍打劫2小時後落網

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

40歲洪姓男子缺錢花用，向桃園一家當舖佯裝要借款10萬元，前天約對方人員到苗栗縣後龍鎮外埔漁港見面洽談，但他上了被害人的車子就亮槍，搶走對方隨身一枚金戒指後逃離，警方據報後在2小時後將洪姓男子查獲，依強盜罪嫌法辦。

洪姓男子缺錢花用竟心生歹念，在社群網站軟體向桃園一間當舖佯裝欲借款，還刻意約在平日人跡罕至的後龍鎮外埔漁港附近見面在汽車內洽談借款事宜，但他一上車就拿出預藏的空氣槍，恐嚇被害人交出身上財物，對方擔心遭傷害交付隨身的金戒指。

竹南警分局案發當天上午10點多獲報，立即與苗栗縣警局刑警大隊成立專案小組，迅速掌握犯嫌特徵，並通報縣內各警分局攔截圍捕，警方迅速掌握洪男犯案後的藏匿地點後龍鄉間偏僻處，前天中午運用優勢警力攻堅，順利將他逮獲，起出犯案用的空氣槍及變賣金戒指的的贓款，全案依強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

竹南警分局提醒民眾，借貸應循正當管道，勿向來路不明的網站、店家或個人借貸，以免衍生糾紛，如與陌生人相約見面應結伴而行，選擇人潮較多的公共場所見面，以免受害。

洪姓男子涉犯強盜案後2小時被警方查獲，調查訊問後被依強盜罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
洪姓男子涉犯強盜案後2小時被警方查獲，調查訊問後被依強盜罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
洪姓男子涉犯強盜案後2小時被警方查獲，作案的空氣槍也被起獲。圖／記者胡蓬生翻攝
洪姓男子涉犯強盜案後2小時被警方查獲，作案的空氣槍也被起獲。圖／記者胡蓬生翻攝
洪姓男子涉犯強盜案後2小時被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝
洪姓男子涉犯強盜案後2小時被警方查獲。圖／記者胡蓬生翻攝

桃園 強盜 苗栗縣

延伸閱讀

昆山試驗區擴大 台企獲益有感

謊稱錢包丟了想回蘭嶼綠島！好心人太多 他難改騙錢毛病

影／通緝犯接女友下班落網 美女警實習3天就抓到人

影／連偷多戶民宅 台南「住宅竊盜三人組」終於落網

相關新聞

被控逃漏營業稅逾3億元 藝人郭雪芙老闆100萬元交保

調查局桃園市調查處獲報，指知名宏將傳媒負責人林逢春，涉與旗下「宏將多利安」等關係企業虛開發票，經調整金流做帳後，逃漏營業...

三總前院長捲陸籍女賣淫案 謝士明200萬元交保

現任中山醫院院長謝士明被控2019年擔任院長起，明知長榮、台大、保聖達等3間旅行社引入大陸女子來台賣淫，卻協助開立不實健...

隱形眼鏡大廠遭竊 機密險送陸

隱形眼鏡大廠、上市公司晶碩光學爆發營業秘密案，前生產處長黃振瑞在職時涉嫌竊取相關技術，離職後在桃園創立金目公司，招攬工程...

修法防毒駕 最重判兩年

毒駕對社會的傷害並不亞於酒駕，但司法實務上舉證不易，案件難以定罪；法務部修正刑法公共危險罪章，將施用毒品駕駛動力交通工具...

毒駕撞死人 懺悔找代筆

男子王宗道二年前喝含有安非他命毒咖啡包，無照租車載女友上路，逆向撞死廿三歲黃姓機車騎士；法院開庭時他向被害家屬道歉，並寄...

影／電子遊戲場涉賭 警查扣25台機台 5倍券也成賭資

基隆市管姓女子涉嫌經營賭博電子遊戲場，警方接獲線報後蒐證，報請檢方指揮前往查緝，查扣賭資20多萬元，內含8000元5倍振...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。