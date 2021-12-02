負債動歪腦筋騙倉庫保全 高雄男竊289支C型鋼賤賣
高雄黃姓男子因欠下上百萬債務，利用外包員工身分，進入小港某營造公司的倉庫內，涉嫌偷走289支C型鋼，再賤賣給資源回收場業者李姓男子，獲利50多萬元。小港警方獲報後，展開追查，上月底通知黃男、李男到案，警詢後分別依竊盜罪、贓物罪嫌送辦。
警方調查，黃男（43歲）因在外欠下大筆債務，便動起歪腦筋，盯上某營造公司在小港區永光街倉庫內存放的C型鋼，上月28日間，多次利用外包公司的司機名義，騙過倉庫保全，進入倉庫內竊取C型鋼。
李男得手後，再將C型鋼載運到資源回收場，以賤價變賣給業者李男（41歲），得手50萬多元，用來清償債務。
當營造公司發現倉庫內C型鋼遭竊後，清點下發現少了289支，趕緊報警。
小港警分局高松派出所獲報後展開追查，通知黃男、李男到案。警詢後，依竊盜罪、李依贓物罪嫌將全案函送高雄地檢署署偵辦。
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