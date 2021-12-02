員工價買車轉賣被調職解雇 奧迪經理不爽告公司贏了

奧迪福斯汽車公司陳姓財務部會計經理每月薪資高達14萬餘元，他以員工價155萬元購入市價341萬元的奧迪A7，被公司認定違規而降職，事後又被調職為總經理室支援專員，他拒絕報到而被公司解雇，不滿提民事訴訟請求確認僱傭關係存在。台北地方法院認為他仍持續到財務部打卡上班，奧迪福斯解雇不合法，判陳勝訴，可上訴。

陳姓會計經理2019年12月9日以員工價155萬元購入市價341萬元的奧迪A7、2020年2月5日以84萬餘元購入市價99萬餘元的福斯汽車，分別不到1個月、4天就過戶給他人，奧迪福斯公司請求陳給付違約金，法院判陳應賠償66萬餘元，案件經雙方上訴，仍在法院審理中。

陳姓會計經理主張，他2016年3月以每月薪資14萬餘元，到奧迪福斯擔任會計經理，去年4月被公司告知因轉賣員工內購車輛，違反契約，當年績效只能打40分，害他不得晉升，又在同年6月擅自將他降職為會計專員，他申請勞資爭議調解，並寄存證信函要求公司恢復原職。

他指出，公司不顧勞資爭議調解中，去年8月再度調動他為總經理室專案支援專員，他拒絕接受，也拒絕自請離職，雙方調解不成立；未料公司同年10月通知他終止僱傭契約，要求他辦理離職手續，他再度申請勞資爭議調解仍不成立。

陳認為，公司逕行降職違背勞基法調職原則，又在調解期間調動職務，也違背勞資爭議處理法，且他拒絕新職位仍持續到財務部上班、提供勞務，並沒有公司所稱無正當理由不到職，認為終止僱傭關係不合法，請求確認雙方僱傭關係存在，公司應按月給付14萬餘元。

奧迪福斯抗辯，公司為回饋員工，讓員工可以用低於市價金額購買新車或二手車，但避免轉售套利、影響市場價格，限制員工不得在特定期間轉讓汽車給第三人，但陳購入後，短時間內過戶，已違反購車條款。

再者，陳兩度違反公司政策，操守已有瑕疵，公司無法將財務會計交給他，因此調整陳的職務為專員，但薪資福利不變；又考量經營需要調職為專案支援專員，勞務地點為同一辦公大樓，沒有任何不利的變更。

陳拒絕接新職，公司多次要求陳到新職位工作，並告知未赴新職報到會視為曠工，但陳置之不理，公司不得已終止雙方契約，解雇合法。

法官認為，陳因違反公司政策而被降職、調職，奧迪福斯沒有違背勞基法調職原則，或違反勞資爭議處理法規定；奧迪福斯雖認為陳拒絕至新職務報到視為曠工，但陳去年8月31日至10月6日仍持續按時到財務部打卡上下班，持續處理財務會計工作。