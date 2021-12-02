呂秋遠澄清「不是朋友」 列家暴受害者10項該知道的事

媒體報導，涉嫌對高嘉瑜施暴的林秉樞遭逮捕時，稱他跟律師呂秋遠很熟。對此，呂秋遠在臉書澄清，他和林秉樞不是朋友，若干年前，對方確實用訊息詢問公共議題的想法，此外別無接觸。

呂秋遠說，「我這人是這樣，朋友犯錯，就算是兄弟，就像是呂捷，他膽敢對武松有一點點不敬，我一定是站在武松那邊。所以，沒什麼好切割的。身為朋友，如果他犯錯，我們應該要規勸，不是切割，不是嗎？可是，我真的跟那位林先生，不是朋友啊！」

呂秋遠說，林在一個月前傳訊告訴他，林的媽媽是他的粉絲，生病的時候再三提到一定要他去林母的告別式，「請我完成媽媽的遺願」。但是公祭時間他剛好要開庭，所以在家祭的時候到場簽名致意，「這是我第一次跟他見面」。

呂秋遠表示，林之後在媒體公布其行為之前，有告知他相關的情況，據說林也跟很多「有名的人」提過「那些事」，不只跟他說，就是法律諮詢而已。他後來被媒體問及，「他不是聯絡不上我，是沒聯絡我，有另外的律師替他辯護，這怎麼會是熟？」

「家暴，是不應該的，我非常討厭家暴與各種反平權的行為，這是我一貫的立場。」呂秋遠說，他不是不能幫家暴的被告辯護，但是他會要求還原真相，錯的就是錯的，應該要付出代價，而不是狡辯，這是身為律師的基本態度。

他說，凡事都應該要有啟示，所以他還是寫了十點，供大家參考：

1.遇到任何形式的家暴，都應該報警，家暴零容忍，不應該縱容。 2.不要因為面子，所以不敢提告。沒面子的是他，不是你。打人、罵人，不論什麼理由，都是不對的。 3.蒐集證據，是很重要的。一般而言，就是證人、錄音、錄影、驗傷單。 4.親密關係，適用家庭暴力防治法；不認識的追求者，適用跟蹤騷擾防治法，請多加利用，不要放過施暴的人。 5.如果要確定自己的伴侶是不是潛在的加害者，可以到各大論壇，包括PTT去看他的留言，應該會讓你嘆為觀止。 6.家暴與社會地位、所得、職業都無關，不需要標籤化任何人，也不要對任何人有幻想。 7.對於沒事獻殷勤的人，不要以為是天上掉下來的禮物。不拖不欠，是最好的對待不熟的人的方式。 8.如果伴侶仗著自己有錢、有地位、有能力，而想控制伴侶、貶低伴侶、辱罵伴侶，這就是精神暴力，演變為肢體暴力的可能性很高，要提早離開這個人。 9.做錯事的時候，千萬不要說「你知道我認識誰嗎？」通常這樣只會更慘，因為那個誰之所以可以是那個誰，就是因為他是非分明，而不是因為黑白不分。 10.不要跟任何人裝熟，特別是在落難的時候，否則必然會遭到無情的打擊。

呂秋遠說，他不是不能幫家暴的被告辯護，但是他會要求還原真相，錯的就是錯的，應該要付出代價，而不是狡辯，這是身為律師的基本態度。本報資料照片