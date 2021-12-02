共諜判得比酒駕還低？ 羅致政：民眾覺得好像也沒事

近年來「共諜案」雷聲大雨點小，司法院秘書長林輝煌昨天至立法院說明立法計畫與下年度預算，立法委員羅致政質詢時表示檢調系統雖有問題，但案子送到法院幾乎都是輕判。羅指人民關心司法的信任度，但共諜案輕判，不免讓人民有疑慮。

羅致政表示，不論是鎮小江、周泓旭等共諜案，民眾覺得「當共諜好像也沒事」，很多都是輕判，從2015至今222件共諜案只有19件是判6月以上徒刑，且最重的判4年，平均刑度是1年2月，比酒駕還要輕，法院與人民的距離遙遠。

台灣高等檢察署統計，從2014年至2019年8月間各地檢署共起訴222人，判決確定141人，81人審理中；判決有罪137人，定罪率99.3%；判決6月以上徒刑19人，其餘為6月以下徒刑或拘役，得易科罰金。

林輝煌表示，判得輕的原因之一是2019年7月3日國安法修正前，為大陸地區發展組織的法定刑是5年以下有期徒刑或拘役，法定刑比較低。

不過羅致政質疑「法定刑比較低，就判得低？是這個意思嗎？」他問是立法院修法不夠周延，讓審判有「漏洞」可以輕判，還是因罪證不足、罪刑不足抑或是法官專業不足？

林輝煌表示，從去年開始法官學院就開設國安課程，並加強法院對營業秘密、數位科技國安案件的認知，另也開了2次國安案件的量刑參考事項會議。

羅致政表示，檢調人員開的玩笑稱，所謂發展共諜組織，法官的認知是組織犯罪條例的「那種組織」，但對情報組織卻沒有概念，共諜的組織是單線，需要的蒐證也不一樣，他詢問是否需要設專業的法庭？

對於是否設置「國安專庭」，林輝煌則答只要立法院通過法律，司法院就會照辦。不過羅想問的是共諜案輕判的原因，並問立院是否要加重共諜案的最低本刑？林則表示法定刑已修法加重。

羅致政也拿反滲透法為例，指至目前為止沒有具體案例，反滲透法的相關舉證更難，法官在這方面的專業可能更待加強，他有提修法的準備。