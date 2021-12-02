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被控逃漏營業稅逾3億元 藝人郭雪芙老闆100萬元交保

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

宏將傳媒負責人林逢春涉逃稅100萬元交保。記者張宏業／攝影
宏將傳媒負責人林逢春涉逃稅100萬元交保。記者張宏業／攝影
調查局桃園市調查處獲報，指知名宏將傳媒負責人林逢春，涉與旗下「宏將多利安」等關係企業虛開發票，經調整金流做帳後，逃漏營業稅與營所稅逾3億元，調查官昨天搜索約談林逢春、宏將多利安負責人李雅惠等人，台北地檢署今天凌晨依違反稅捐稽徵法命林、李各以100萬元交保。

同案約談的宏將人頭公司負責人黃美英30萬交保、黃靖淑10萬元交保；李雅惠丈夫訊後請回。李雅惠昨天應訊時身體不適，複訊時由調查官開車從北檢囚車道進入地檢署。

林逢春進入地檢署時頭戴棒球帽，沒表示任何意見，交保後搭乘高級保母車離去。調查局清查認為，林逢春透過李雅惠掌控的多家公司合謀虛開發票，估計2009至2017年間，至少逃漏3億元稅金，確切金額有待檢方釐清。

立法院日前三讀修正稅捐稽徵法，加重逃漏稅罰則。逃漏稅的罰金從現行新台幣6萬元以下，提高到1000萬元以下，並增訂逃漏稅達一定金額者，最高可處1億元以下罰金，處1年以上7年以下徒刑。

今年51歲的林逢春是國內第一大媒體購買公司宏將傳媒董座，為企業客戶提供廣告行銷服務；2007年宏將躍升為台灣第8大媒體服務公司，也是台灣前10大媒體代理商中唯一本土公司，2012年公司營業額達33億元。

林逢春曾是多利安演藝經紀公司老闆，旗下藝人包括偶像團體「Dream Girls」郭雪芙、李毓芬與宋米秦等人。

據了解，林逢春的父親林登飛曾任中影總經理，母親吳林林曾任周刊副董事長，父母除了有一定的黨政關係，媒體圈人脈也相當豐沛，對林逢春經營媒體代理業，有如魚得水的加分效果。

宏將多利安負責人李雅惠（右）。記者張宏業／攝影
宏將多利安負責人李雅惠（右）。記者張宏業／攝影
宏將旗下人頭公司負責人黃美英（前）、黃靖淑（後）。記者張宏業／攝影
宏將旗下人頭公司負責人黃美英（前）、黃靖淑（後）。記者張宏業／攝影

逃漏稅 發票

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