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知名本土廣告商林逢春涉逃稅3億 北檢漏夜偵訊

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

宏將廣告董事長林逢春。記者張宏業／攝影
宏將廣告董事長林逢春。記者張宏業／攝影

調查局桃園市調查處獲報，指知名宏將傳媒負責人林逢春，被控2009至2017年間，涉與旗下「宏將多利安」等關係企業虛開發票，經內部人員調整金流做帳後，估計逃漏營業稅與營所稅逾3億元，辦案人員1日搜索約談林逢春、宏將多利安負責人李雅惠等人到案，林逢春2日凌晨在調查官戒護下，移送台北地檢署漏夜偵訊，不排除強制處分。

同案約談的黃美英、黃靖淑被依違反稅捐稽徵法各交保10萬元；李雅惠偵訊中，丈夫訊後請回。林逢春人脈豐沛，偵查中委任的辯護人來頭不小，其律師是法務部檢察司前調部辦事、曾任新北檢主任的連思籓。

宏將多利安負責人李雅惠。記者張宏業／攝影
宏將多利安負責人李雅惠。記者張宏業／攝影

林逢春進入地檢署時頭戴棒球帽，手拿礦泉水，沒有表示任何意見。至於檢調指控林逢春涉及逃漏稅達3億元，確切金額有待釐清。

今年51歲的林逢春，真正身分是宏將廣告董事長，本業是媒體代理商，為企業客戶提供廣告行銷服務；2007年宏將躍升為台灣第8大媒體服務公司，也是為台灣前10大媒體代理商中唯一本土公司，2012年公司營業額達33億元。

林逢春的綽號叫「貝貝」，出生外省家庭，父親林登飛曾任中影總經理、華視總經理，母親吳林林曾任周刊前副董事長，父母除了具有一定的黨政關係，媒體圈人脈也相當豐沛，對林逢春經營媒體代理業，有如魚得水的加分效果。

林逢春旗下還擁有經紀公司，知名藝人包括宋米秦、李毓芬及郭雪芙的「Dream Girls」。

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