三總前院長捲陸籍女賣淫案 謝士明200萬元交保
現任中山醫院院長謝士明被控2019年擔任院長起，明知長榮、台大、保聖達等3間旅行社引入大陸女子來台賣淫，卻協助開立不實健檢或醫美收據，使大陸人民非法進入台灣，涉及違反兩岸人民關係條例等罪，調查局1日搜索約談謝士明到案，台北地檢署訊後2日凌晨命謝士明200萬元交保；同案被告彭廣正30萬元交保。
根據內政部移民署規定，大陸地區人民來台從事健檢或醫美，開立收據為教學醫院者，每人不得低於2萬元，非醫學中心每人不得低於1.5萬元，中山醫院是衛福部許可代為申請大陸地區人民進入台灣進行健檢或醫美的醫療機構。
檢方上月搜索約談中山醫院前院長李偉政，訊後命李200萬元交保，辦案人員根據扣押物資料分析，三軍總醫院前院長、現任中山醫院院長謝士明也捲入其中，1日發動第2波搜索。
據了解，長榮、台大與堡聖達旅行社涉與李偉政勾結，長期藉由「假健檢、真賣淫」模式賺取不法利益，為避免遭檢調追緝，多年來不停更換旅行社名稱，引進陸籍女子來台賣淫，賣淫女大多停留15天就離開，再換其他團客入境，李政偉先前也因類似案件遭調查，但都獲不起訴處分。
李偉政是國內知名血液腫瘤科癌症權威，曾任陸軍醫署少將署長，在三總當過主任，謝士明是國內心臟內科權威，歷任三總心臟內科主任、副院長、國防醫學院教育長，此次牽涉兩岸人蛇賣淫案，讓醫界吃驚。
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