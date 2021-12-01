林秉樞移審地院羈押庭道歉 重申絕無偷拍

家暴男林秉樞今天下午4時由板橋警分局由警方解送新北地檢署複訊，檢方稍早複訊完畢，認為林秉樞犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。林移審新北地院，提出三點聲明，並數度向高嘉瑜道歉，「打人就是不對」。

民進黨立委高嘉瑜被家暴後哽咽坦言，當初這種事發生在自己身上，第一時間覺得很丟臉，但是她認為自己如果不站出來，其他弱勢的人會更無助。

涉嫌暴力打人的林男今天凌晨為板橋警方持拘票帶返警局，據了解，林男承認打人，但高女也有反擊，至於不雅照片部分，則否認是偷拍。

警詢後林秉樞依傷害、妨害秘密、妨害自由、強制等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後，林秉樞提出三點聲明，他先向高嘉瑜道歉，表示「如果有傷害或對不起她的地方，我在這邊公開道歉」。

林秉樞說，「很多人說有偷拍甚麼性愛影片，這絕對、絕對、絕對不是事實，在警詢中有三次警詢都有提出相關親密影片，很多由嘉瑜本人掌鏡，我沒外傳、嘉瑜也沒外傳」，表示高嘉瑜私下常常傳一些照片給他，「所以沒有這個偷拍或是外流的問題，這是第二點」。

林秉樞指出第三點，有關於說拘禁，這個更是絕對沒有，「因為如果有的話他不會反過來參加我媽媽的，來靈堂，或是說來關心一下，我很感謝他，很多次，那如果來往期間有對不起他的地方，我鄭重再次跟他道歉」。

媒體詢問「那你坦承打他嗎？」，林秉樞回應「對！我在這邊公開道歉，男生這樣就是不對，就是說我們在肢體衝突期間，那我比他高壯很多，確實讓他受傷」，林秉樞還說，她（指高嘉瑜）其實個性不好，但我個性也很不好啦，那其他私事就不太好回應，「那確實讓他受傷，系挖母對（台語：是我不對），這沒有任何藉口，就是我不對，我在剛剛當庭我也有承認」，並再次表示「至於就是說偷拍性愛影片，這絕對沒有，或是說我拿性愛影片來這個，來恐嚇他，絕對沒有！零！絕對是零，就回應到這裡」。