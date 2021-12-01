海韻電子炒股 共犯逃11年回台受審緩刑4年繳100萬

蘇建邦今年出庭，盼法院從簡易判決處刑。記者蕭雅娟／翻攝

上櫃公司海韻電子副總經理魏金花，2005年間炒股遭判刑，沒收犯罪所得1652萬餘元，共犯蘇建邦出境遭通緝躲藏11年，直到去年7月因新冠肺炎疫情嚴峻，回台面對司法審判。士林地方法院認定蘇共犯證券交易法高買證券罪，判處1年8月徒刑，緩刑4年，並支付公庫100萬元。

潛逃多年的蘇建邦，去年7月從桃園機場入境，隨即遭逮捕，士林地檢署今年3月依違反證券交易法起訴。蘇建邦在法院審理時稱，當年尚未遭限制出境，就已經離開台灣，時過多年再度返台，是因父親生病罹患帕金森氏症。

蘇建邦、魏金花從2005年3月到同年8月，高價買入海韻股票低價賣出；以平均33.4元的股價合計買進2960張海韻股票，以平均37.5元的股價賣出3609張股票，已實現獲利為1216萬4712元。由於海韻2005年3月31日收盤價為30.8元，蘇、魏兩人最後賣超649張，擬制性獲利為436萬2448元，兩者共計1652萬7160元。

士院審酌，蘇建邦和魏金花藉炒作海韻公司股價牟利，有害投資大眾及證券市場之交易秩序，2人犯罪所得高達1652萬餘元，犯罪情節不輕，考量蘇的前妻稱「蘇建邦的股票已經全部斷頭」認定受有相當教訓。

法院考量，蘇逃亡在外多年，不得已回台受審，並在偵查中繳回40萬犯罪所得，心有僥倖不宜全無懲戒，全案依證交法判處1年8月徒刑，緩刑4年，並支付公庫100萬元。