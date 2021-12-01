冒用台糖商標販售低價進口砂糖 台南2業者經調解獲緩刑

台南市黃姓業者及其下游郭姓業者冒用台糖商標販售進口低價砂糖，以泰國進口50公斤包裝糖價格約800元，改裝入台糖50公斤裝糖袋，再以1050元出售，賺取差價，據統計，近2年販售茶飲及食品業者等逾330萬元，黃、郭分別以180萬、45萬元與台糖調解，獲台糖原諒而不予追究，台南地院認兩人犯販賣假冒食品罪，各應執行1年10月、4月徒刑，均獲緩刑。

檢警調查，黃男是安南區某商行負責人，從事砂糖買賣業務，自2018年10月起迄去年7月17日被查獲止，自上游進口低價砂糖，且自2019年4月起，自行使用縫袋機、縫線，車縫印有「台糖」商標50公斤及25公斤包裝袋，並裝填其所購買來自於泰國的二號砂糖，再以每包50公斤890元的價格，賣給知情下游郭姓業者，經郭再轉售給不知情的買家外，本身商行也以進口低價砂糖偽以真品出售給不知情餐飲業者及消費者，誤以為向他所購買者為台糖公司所生產的砂糖。

保二總隊去年初接獲台糖報案，指稱黃姓業者冒用台糖商標販賣進口低價砂糖，經半年的蒐證，同年7月中旬檢方指揮保二總隊、南部打擊犯罪中心、台南警方及衛生局等單位，陸續針對業者安南區營業處所、倉庫及負責人住居處等處所搜索而查獲。黃、郭均認錯，表示會配合司法調查。

合議庭審酌，黃、郭2人經營砂糖買賣，為賺取較高利潤，竟罔顧消費者權益，將進口低價砂糖偽充為台糖公司產製的砂糖而販賣，不僅欺瞞不特定消費者，更侵害台糖的商標權，損害其市場利益，所為很不應該，應予譴責。

惟念兩人犯後均坦承所犯，態度良好，各以180萬、45萬元與台糖達成調解，均給付完畢，獲台糖原諒而不予追究，兼衡郭男是向黃男進貨，經營規模、販賣對象及數量均有所差別，犯罪情節因此有異，分別量處其刑。