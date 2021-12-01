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晶碩光學驚爆極機密「上下蓋」技術遭複製 模具險外洩

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局台北市調查處發現，知名上海電商「目荻公司」、廈門「艾睿思」企業來台成立「金目公司」，高薪挖角晶碩光學前生產處長黃振瑞當創辦人，竊取「上下蓋」等極機密技術。圖／聯合報系資料照
調查局台北市調查處發現，知名上海電商「目荻公司」、廈門「艾睿思」企業來台成立「金目公司」，高薪挖角晶碩光學前生產處長黃振瑞當創辦人，竊取「上下蓋」等極機密技術。圖／聯合報系資料照

隱形眼鏡大廠晶碩光學爆發營業秘密案，調查局台北市調查處發現，知名上海電商「目荻公司」、廈門「艾睿思」企業來台成立「金目公司」，高薪挖角晶碩光學前生產處長黃振瑞當創辦人，竊取「上下蓋」等極機密技術，並將整套技術複製成模具與周邊設備，計畫本周運往大陸生產，所幸遭辦案人員及時查獲，否則損失恐高達10億元。

據調查，廈門moody（目荻公司）今年3月對外宣稱，將建立自己的生產線，估計年產能5000萬片以上，預計5年後產能將達每年10億片，產值上看30億元。沒想到，所謂的生產線竟是買通晶碩光學主管黃振瑞，在台成立金目公司，竊取自家「上下蓋」專業技術複製模組，準備在大陸布局量產。

調查顯示，廈門愛睿思的經營範圍包括眼鏡製造、第三類醫療器械經營、第三類醫療器械生產等多個項目，而隱眼產品在2012年便被列入該類別（三類醫療器械），在生產和流通過程中受到嚴格的監管。

調查指出，在大陸市場上，主流的隱眼代生產廠商主要來源分別是台灣、韓國及大陸本身，而日本沒有隱形眼鏡工廠，多數都來源於台灣代工。由於台灣隱眼生產量占全世界將近一半，大陸還沒有超過10條自動生產線的代工廠，生產能力落後韓國10年，陸方因此計畫竊取晶碩光學機密，企圖在12月運往大陸組成「紅色供應鏈」。

隱形眼鏡

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