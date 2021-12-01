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中山醫院前院長涉陸籍女賣淫案 檢調今約談前三總院長到案

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

國內知名血液腫瘤科權威、中山醫院前院長李偉政，涉與長榮、台大旅行社勾結，利用以不實健檢單據矇騙移民署，讓陸籍女子來台賣淫，再藉由健檢費與旅行社業者配合拆帳，從中賺取不法利益，台北地檢署日上月搜索約談多人，訊後依偽造文書等罪命李偉政、現任中山醫院副院長李世明各200萬元交保。今天再發動第2波搜索，檢調今約談前三總院長、中山醫院長謝士明少將到案。

據了解，長榮旅行社負責人蔡長榮（30萬交保）夫妻，涉與李偉政勾結，長期藉由「假健檢、真賣淫」模式賺取不法利益，為避免遭檢調追緝，多年來不停更換旅行社名稱，引進陸籍女子來台賣淫，賣淫女大多停留15天就離開，再換其他團客入境，李政偉先前也因類似案件遭調查，但都獲不起訴處分。

李偉政是國內知名血液腫瘤科癌症權威，畢業於國防醫學院，他曾任陸軍軍醫署少將署長，也在三總當過主任，專長是一般內科疾病、血液腫瘤科疾病、腫瘤及癌症，此次牽涉兩岸人蛇賣淫案，讓醫界相當吃驚。

內政部移民署規定，陸籍人士以個人名義來台從事健檢及醫美，開立收據之醫療機構若為醫學中心，每人不得低於新台幣2萬元；非醫學中心，每人不得低1.5萬元。李偉政2016至2019年擔任副院長期間，明知長榮旅行社安排來台的陸籍女子，只有做簡單健檢費用，卻指示秘書沈淑珍簽核不實收據，藉由浮報款項賺取價差。

中山醫院前院長李偉政。圖／資料照
中山醫院前院長李偉政。圖／資料照

旅行社 賣淫 健檢

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