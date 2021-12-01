中山醫院前院長涉陸籍女賣淫案 檢調今約談前三總院長到案

國內知名血液腫瘤科權威、中山醫院前院長李偉政，涉與長榮、台大旅行社勾結，利用以不實健檢單據矇騙移民署，讓陸籍女子來台賣淫，再藉由健檢費與旅行社業者配合拆帳，從中賺取不法利益，台北地檢署日上月搜索約談多人，訊後依偽造文書等罪命李偉政、現任中山醫院副院長李世明各200萬元交保。今天再發動第2波搜索，檢調今約談前三總院長、中山醫院長謝士明少將到案。

據了解，長榮旅行社負責人蔡長榮（30萬交保）夫妻，涉與李偉政勾結，長期藉由「假健檢、真賣淫」模式賺取不法利益，為避免遭檢調追緝，多年來不停更換旅行社名稱，引進陸籍女子來台賣淫，賣淫女大多停留15天就離開，再換其他團客入境，李政偉先前也因類似案件遭調查，但都獲不起訴處分。

李偉政是國內知名血液腫瘤科癌症權威，畢業於國防醫學院，他曾任陸軍軍醫署少將署長，也在三總當過主任，專長是一般內科疾病、血液腫瘤科疾病、腫瘤及癌症，此次牽涉兩岸人蛇賣淫案，讓醫界相當吃驚。