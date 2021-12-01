兄弟象新東家宏將傳媒驚爆逃漏稅 董座林逢春遭搜索

調查局台北市調查處接獲檢舉，指兄弟象新東家宏將傳媒負責人林逢春（圖），涉嫌虛開發票加逃漏鉅額稅捐。圖／聯合報系資料照

調查局台北市調查處接獲檢舉，指兄弟象新東家宏將傳媒負責人林逢春，涉嫌虛開發票加逃漏鉅額稅捐，違反商業會計法不實填製會計憑證等罪，今天搜索5處地點，約談林逢春等2被告，預計晚間移送台北地檢署複訊，不排除強制處分。

中華職棒兄弟象隊終以4億元出售，雖然金主是中信金控旗下子公司中國信託商業銀行，實際上買下兄弟象隊股權的人，卻是華翼育樂公司負責人林逢春，中信金則將長期贊助華翼，取得兄弟象隊的十年冠名權及廣告合作權。

今年51歲的林逢春，真正身分是宏將廣告董事長，本業是媒體代理商，為企業客戶提供廣告行銷服務；2007年宏將躍升為台灣第8大媒體服務公司，也是為台灣前10大媒體代理商中唯一本土公司，2012年公司營業額達33億元，主要客戶除了中信金控，另一大客戶就是頂新集團旗下的味全。