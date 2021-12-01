嘉雲檢方舉辦國民法官法教育訓練 為新制上路做好準備

國民法官法將於2023年上路，包括10年以上徒刑、故意致人於死等重罪，將由國民參與審判；因應新制嘉義地方檢察署、雲林地方檢察署今天舉辦「國民法官法教育訓練」；嘉義地檢署檢察長張曉雯表示，新制實施後，第一線司法警察人員也有可能被傳喚出庭作證，藉由教育訓練瞭解新制內容，為國民法官法正式施行做好準備。

法務部與嘉義地檢署、雲林地檢署合辦「國民法官法教育訓練」今天於嘉義地檢署舉行，檢察長張曉雯主持，並由國立中正大學王正嘉教授、檢察官陳昱奉擔任講座，這次教育訓練除兩地檢察署相關人員與會外，更邀集嘉義縣、嘉義市及雲林縣轄內各司法調查、警察、海巡及移民署機關之調查官、偵查人員、查緝員、刑案承辦等人員合計80餘人參與。

檢察長張曉雯表示，國民法官法經公布後迄今，地檢署已與法院陸續辦理多場實務模擬法庭演練，其中也有模擬傳喚承辦各該案件之第一線司法警察人員出庭作證。未來新制實施後，各案件承辦同仁均可能需要到庭作證，將調查犯罪之過程、所得，完整、如實在國民法官前呈現，如何能將在場見聞查緝過程、當事人含證人之外觀狀態、現場跡證的情形呈現給非法律專業的國民法官了解，以確保案件偵查成果；又為使偵查與公訴順利銜接，偵查檢察官與公訴檢察官的協力及檢察事務官的協助等均有賴於同仁對新制的純熟程度。

課程邀請中正大學法律系王正嘉教授及檢察官陳昱奉除擔任法務部國民法官法種子教師，並擔任多處地方法院模擬法庭之評論員，透過理論與實務的結合，共同思考國民法官法模擬演練時的問題，俾能於新制實際施行時，更加順暢細緻。