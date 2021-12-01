科技執法「一機控全場」 雲林縣這處危險路口違規少9成

雲林縣第1個科技執法設備上路滿月，告發違規件數相較先前2個多月宣導期明顯減少9成；縣警局交通隊表示，明年將爭取經費跟進台中、嘉義等縣市，在違規停車熱點建置科技執法設備，提升交通安全，出勤警力編配也將更有效率。

斗六市大學路3段與中山路口，鄰近雲林科技大學及雲林縣政府，也是通往市區及台78線快速道路、國道3號等重要聯絡要道，車流量大，闖紅燈、超速、違規回轉等狀況頻傳，縣警局投入212萬元建置科技執法設備。

交通隊表示，這套科技智慧執法系統的超速感應器、闖紅燈感應器、AI車牌辨識系統及攝影機等，會自動判讀及蒐證交通違規行為，包括超速、闖紅燈、違規回轉、未依標誌標線行駛及未保持路口淨空等，車籍資料會匯入其平台，由員警認定違規事實後即開單舉發。

縣警局交通隊副隊長簡慶琳表示，據統計，9月份違規達1660件，上月1日到30日止共告發218件違規，違規率明顯下降，其中未依標誌、標線行駛81件、超速85件、闖紅燈5件、紅燈越線3件、紅燈右轉41件、機車未兩段左轉3件。