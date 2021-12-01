快訊

負債22億無法償還！英業達子公司英穩達 聲請宣告破產

越成功越容易被操控？高嘉瑜委員「妳不蠢，妳很勇敢」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技執法「一機控全場」 雲林縣這處危險路口違規少9成

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣第1個科技執法設備上路滿月，告發違規件數相較先前2個多月宣導期明顯減少9成；縣警局交通隊表示，明年將爭取經費跟進台中、嘉義等縣市，在違規停車熱點建置科技執法設備，提升交通安全，出勤警力編配也將更有效率。

斗六市大學路3段與中山路口，鄰近雲林科技大學及雲林縣政府，也是通往市區及台78線快速道路、國道3號等重要聯絡要道，車流量大，闖紅燈、超速、違規回轉等狀況頻傳，縣警局投入212萬元建置科技執法設備。

交通隊表示，這套科技智慧執法系統的超速感應器、闖紅燈感應器、AI車牌辨識系統及攝影機等，會自動判讀及蒐證交通違規行為，包括超速、闖紅燈、違規回轉、未依標誌標線行駛及未保持路口淨空等，車籍資料會匯入其平台，由員警認定違規事實後即開單舉發。

縣警局交通隊副隊長簡慶琳表示，據統計，9月份違規達1660件，上月1日到30日止共告發218件違規，違規率明顯下降，其中未依標誌、標線行駛81件、超速85件、闖紅燈5件、紅燈越線3件、紅燈右轉41件、機車未兩段左轉3件。

簡慶琳說，該路口前方200公尺處有設立「前方路口，科技執法」警示標誌，提醒用路人行經此路段務必留意路況及駕駛行為，以免違規受罰。此外，因「科技智慧執法系統」確有改善交通秩序，也節省警力出勤成本，後續將再爭取縣內違規停車科技執法系統。

雲林縣首座科技執法系統透過超速感應器、闖紅燈感應器、AI車牌辨識系統及攝影機等，自動判讀及蒐證交通違規行為。記者陳苡葳／攝影
雲林縣首座科技執法系統透過超速感應器、闖紅燈感應器、AI車牌辨識系統及攝影機等，自動判讀及蒐證交通違規行為。記者陳苡葳／攝影
雲林縣首座科技執法系統透過超速感應器、闖紅燈感應器、AI車牌辨識系統及攝影機等，自動判讀及蒐證交通違規行為。記者陳苡葳／攝影
雲林縣首座科技執法系統透過超速感應器、闖紅燈感應器、AI車牌辨識系統及攝影機等，自動判讀及蒐證交通違規行為。記者陳苡葳／攝影
雲林縣首座科技執法系統設在斗六市大學路3段與中山路口，距離該路口的200公尺處有設警示標誌提醒用路人。記者陳苡葳／攝影
雲林縣首座科技執法系統設在斗六市大學路3段與中山路口，距離該路口的200公尺處有設警示標誌提醒用路人。記者陳苡葳／攝影

雲林 交通違規

延伸閱讀

闖紅燈、超速違規自動辨識　屏東「路口多功能科技執法」11月起正式上路

相關新聞

妙齡女借同學信用卡盜刷點餐38次 花逾萬元稱「有暴食症」

台中市張姓女子在今年4月間接獲信用卡帳單通知，發現從3月中旬至4月中旬，被人盜刷38筆訂單，購買「foodpanda」外...

峨眉停車場凶手4度死刑又被撤銷 死者母痛罵「台灣廢死嗎」

假釋犯陳福祥2015年在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審四度判他死刑，死者母親曾怒罵「台灣廢死嗎」、「...

精神病房內遭脫褲強摸生殖器數十秒 和解換緩刑

王姓男子去年因病入住精神科病房，遇到同病房的男子阿偉（化名），竟趁阿偉睡覺時強推他下床，脫下內外褲，徒手撫摸生殖器數十秒...

嘉雲檢方舉辦國民法官法教育訓練 為新制上路做好準備

國民法官法將於2023年上路，包括10年以上徒刑、故意致人於死等重罪，將由國民參與審判；因應新制嘉義地方檢察署、雲林地方...

科技執法「一機控全場」 雲林縣這處危險路口違規少9成

雲林縣第1個科技執法設備上路滿月，告發違規件數相較先前2個多月宣導期明顯減少9成；縣警局交通隊表示，明年將爭取經費跟進台...

隱形眼鏡大廠晶碩爆營業秘密 檢調攔阻斬紅色供應鏈

隱形眼鏡大廠、上市公司晶碩光學（6491）爆發營業秘密，黃姓前處長在職時涉嫌竊取相關技術，離職後創立金目公司，招攬陳姓、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。