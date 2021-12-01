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峨眉停車場凶手4度死刑又被撤銷 死者母痛罵「台灣廢死嗎」

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

陳福祥。圖／聯合報系資料照片
陳福祥。圖／聯合報系資料照片

假釋犯陳福祥2015年在台北市西門町峨眉停車場10分鐘內持槍殺死2人，歷審四度判他死刑，死者母親曾怒罵「台灣廢死嗎」、「不要以為今天的法律是廢死」；檢方和陳福祥上訴，最高法院今又撤銷原判決，發回台灣高等法院更審。

最高法院指出，更二審如何認定陳福祥是為取得購毒款而佯裝毒品交易計劃殺害2人，又如何取捨陳福祥自白部分，相關說明與卷證資料未盡相符，仍待調查釐清；陳福祥犯罪動機實情為何，原審有調查未盡、理由矛盾的違誤。

另認為，更二審僅就陳福祥犯罪情節達「最嚴重的罪行」，認為無須考量矯正可能性，逕自選擇科處死刑，與公正公約規定、解釋意旨不符，有理由欠備的違失。

最高法院指出，更二審就台大醫院精神鑑定報告中存在的疑點，未詳加調查，導致鑑定報告不完備，認為事涉專業有傳喚查證必要，但更二審未根究明白就判決，有調查未盡、理由欠備的違誤，難以判斷量處死刑是否妥適，且上次發回意旨已指明，但更二審仍未究明，瑕疵仍存在，因此撤銷發回更審。

2015年1月13日西門町峨眉立體停車場發生槍擊案，販毒集團成員蔡宗育、蔡鎧陽遺體疊在一起、陳屍轎車內，警方調閱監視器後鎖定天道盟不倒會分子陳福祥（41歲）追緝，陳11天後落網。

法院認為陳再社會化可能性低，一審、二審、更一審皆判陳福祥死刑，最高法院仍撤銷發回更審；高院更二審開庭時，陳福祥不斷說「知道錯了」，律師也請法官參考鑑定報告，改量處無期徒刑。

死者蔡鎧陽的母親開庭時曾罵「不要以為今天的法律是廢死」、「你怎麼不去死啊！」，更二審仍維持判陳福祥死刑，褫奪公權終身；最高法院今三度撤銷發回更審。

死刑 廢死 西門町

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