「高嘉瑜的事我知道啊」林秉樞從容接受盤查 囂張問警：有拘票嗎？

民進黨立委高嘉瑜被男友林秉樞家暴，林秉樞今天凌晨被板橋警方持拘票帶返警局，檢警公布拘提當時畫面，只見林秉樞面對大批警力從容不迫，還說「高嘉瑜立委的事嘛我知道啊，有拘票嗎?」見警方出示拘票才願配合。據了解，他承認打人，但稱高嘉瑜也有反擊，至於不雅照片部分，否認是偷拍。警詢後今天將依傷害、妨害秘密、妨害自由、強制等罪嫌將全案移送新北地檢署偵辦。

林秉樞坦承，會動手打高嘉瑜的理由是因她與前男友馬男仍有連繫，高女是11日與他一起到板橋飯店，否認在飯店內有限制高女行動，且13日高女離開飯店時，他人並不飯店，也說她在案發後仍有到立法院質詢及出席林秉樞母親告別式。

檢警調查，林秉樞是11月初就進住板橋飯店，立委高嘉瑜是11月11日晚上10時許進住飯店，但12日凌晨二人疑似發生爭吵，包包被林秉樞丟出房外，高女有走出房間撿拾包包，12日下午1時許到立法院簽到後又回到飯店過夜，13日下午2時離飯店到林母靈堂後，又返回飯店，於當天下午6時許單獨一人離開飯店。

警方在今天凌晨1時許持新北地檢署開立的拘票到板橋飯店逮人時，林秉樞正好與31歲吳姓女性友人要外出買宵夜，面對大批警力顯得從容不迫，在警方說明「我們要盤查確認你的身分」後，不疾不徐地拿出身分證，還說「高嘉瑜嘛...高嘉瑜立委的事嘛我知道阿」，接著便囂張問「啊有拘票嘛」，見警方拿出拘票、搜索票，才回應「有拘票是不是...」。

警方當場在林秉樞身上查扣俗稱「豆腐頭」的手機備分充電頭，隨後在店房間內扣兩支手機和iPad。吳女自稱是林秉樞的朋友，她表示，因林秉樞打電話她，說心情不好，才會在昨天下午4時許到飯店陪他。因並非此案關係人，警方簡單詢問後讓她當場離開。

林秉樞今天上午由律師陪同，接受警方詢問，說出手機密碼。據了解，警方查扣的兩支手機內扣到的證物，解碼後內有10多張4名女子的不雅照片，有單一及與林秉樞合拍的裸露照片，其中也包括高嘉瑜的裸露不雅照片，是否涉及妨害秘密罪嫌部分，有待檢警進一步調查釐清。

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檢警另查扣林秉樞的隨身硬碟、隨身碟。記者柯毓庭／翻攝

檢警查扣錄音筆、「豆腐頭」的手機備分充電頭。記者柯毓庭／翻攝