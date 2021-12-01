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隱形眼鏡大廠晶碩爆營業秘密 檢調攔阻斬紅色供應鏈

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

隱形眼鏡大廠、上市公司晶碩光學（6491）爆發營業秘密，黃姓前處長在職時涉嫌竊取相關技術，離職後創立金目公司，招攬陳姓、林姓工程師製成模具，企圖在12月運往大陸組成「紅色供應鏈」，桃園地檢署上月29日搜索，依營業秘密法將黃男、盧姓同夥向法院聲押獲准。

桃園地檢署指出，10月經調查局台北市調處掌握情資，晶碩光學公司的黃姓處長（54歲）離職後，由大陸地區幕後金主投資，在桃園自行創立金目公司，並利用在職期間竊得晶碩內部攸關隱形眼鏡製成的營業秘密，打算將整套製程複製運往大陸生產。

檢調查出，黃之後又招攬晶碩陳姓（32歲）、林姓（44歲）工程師加入金目團隊，指派旗下的盧姓主管（48歲）與多家模具廠商開發隱形眼鏡工具，打算今年12月間整批運往大陸，提供幕後位於上海的目荻、廈門的愛睿思公司使用。

檢調掌握黃等利用紅色供應鏈，指派企業犯罪組檢察官廖榮寬指揮，11月29日兵分多路到黃男公司、住家等地搜索，同步傳喚陳、林及盧等人到案，並查扣相關硬碟內部證據，初估包括竊得營業秘密價值、日後損害晶碩營運等恐高達上億元。

檢方複訊後認為黃、陳有羈押必要，依違反營業秘密法將2人向桃園地院聲押獲准，另林、盧檢方各諭令40萬元、10萬元交保。

桃園地檢署。記者曾健祐／攝影
桃園地檢署。記者曾健祐／攝影

桃園 隱形眼鏡 離職

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