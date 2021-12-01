快訊

暗救豬哥兄？CNN王牌主播「無限停職」的新聞室風暴

海外國人因疫情除籍影響大 健保、納稅將從寬認定

殺死鐵警李承翰17年定讞 調解賠償凶手竟反悔

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

鐵路警察李承翰前年在火車上被患有思覺失調症的鄭姓男子持刀刺殺身亡，一審判鄭無罪，二審認為鄭辨識行為及控制能力顯著降低而非喪失，改以殺人罪判17年，執行後強制監護5年，最高法院6月間駁回上訴，全案定讞。案經台南高分院調解，請求撤銷調解繼續審判而被駁回，可上訴。

案發後，李承翰家屬提起刑事附帶民事賠償，李父及母親上訴金額為2249萬多元，嘉義地院一審認定鄭犯案時受精神障礙影響，不能辨識行為違法，判無罪，並應入相當處所監護5年，因此，民事部分因鄭獲判無罪也遭法院駁回。

二審認為鄭犯案時雖受精神障礙影響，辨識行為能力、控制能力降低，但沒有完全喪失，依法減刑，而非不罰。因此，撤銷一審判決，改依殺人罪判刑17年，執行完畢入相當處所監護5年。

至於民事部分，台南高分院今年7月底調解，鄭男及家屬辯護人調解成立，未料他事後卻反悔。台南高分院表示，有關調解金額涉及隱私，不便公開。

鄭男表示，調解時法官固有口頭說明，但他未在調解筆錄上簽名同意，且賠償的金額太大，他無能力給付，可能累及妻女，不知如何向家人交待。因此，他聲明調解應予撤銷，請求繼續審判。

合議庭指出，該調解案確經兩造當事人達成合意後簽名，經調閱上開筆錄查明無訛。至於調解契約的當事人為兩造，鄭的妻女並非契約當事人，鄭主張該調解有無效或得撤銷原因，並不可採。

鐵路警察李承翰前年在火車上被患有思覺失調症的鄭姓男子持刀刺殺身亡，經調解，鄭同意賠償李母及李的姊姊2249萬多元後反悔。圖／本報資料照
鐵路警察李承翰前年在火車上被患有思覺失調症的鄭姓男子持刀刺殺身亡，經調解，鄭同意賠償李母及李的姊姊2249萬多元後反悔。圖／本報資料照

台南 李承翰 殺人

延伸閱讀

超貸案二審逆轉無罪 江欽良：沒特別想說的

批謝長廷「會掉淚的鱷魚」免賠 羅智強：沒有絲毫喜悅

江欽良被控業務侵占一審判11月 二審逆轉判無罪定讞

前男友報復性分手 妙齡女昔日性愛片網傳被好友看光

相關新聞

李敖父親骨灰罈被弟弟拿走 李戡告北市殯葬處逆轉輸了

已故作家李敖的兒子李戡發現祖父母的骨灰罈不翼而飛，報案後查出是叔叔李放逕自拿走，李戡認為台北市殯葬管理處有疏失，違反管理...

防止毒駕修刑法 法務部：吸毒開車最重可判2年

毒駕害人對社會傷害不亞於酒駕肇禍，且有過之而不及，法務部著手修正刑法公共危險罪章，將「服用毒品相類物致不能安全駕駛」規定...

殺死鐵警李承翰17年定讞 調解賠償凶手竟反悔

鐵路警察李承翰前年在火車上被患有思覺失調症的鄭姓男子持刀刺殺身亡，一審判鄭無罪，二審認為鄭辨識行為及控制能力顯著降低而非...

影／立委高嘉瑜遭男友暴力對待 警方拘提搜索畫面曝光

民進黨立委高嘉瑜被家暴後今天上午首度現身，哽咽坦言，當初這種事發生在自己身上，第一時間覺得很丟臉，但是她認為自己如果不站...

私中組長貼「穿太少被性侵」遭訴 無前科罰3萬獲緩刑

台中市謝姓男子是某私立高中註冊組長，他為賺外快，假冒是心理師，在南屯區開設工作室，向民眾收費，並成立臉書粉絲頁「註冊組長...

彰化市清潔隊隊員涉收賄賂 2人交保

彰化市清潔隊隊員被檢舉收受賄賂，彰化地檢署與廉政署中調組傳訊11名清潔隊員偵訊後，彰化地檢署今天依貪瀆罪嫌將清潔隊王姓班...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。