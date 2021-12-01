殺死鐵警李承翰17年定讞 調解賠償凶手竟反悔

鐵路警察李承翰前年在火車上被患有思覺失調症的鄭姓男子持刀刺殺身亡，一審判鄭無罪，二審認為鄭辨識行為及控制能力顯著降低而非喪失，改以殺人罪判17年，執行後強制監護5年，最高法院6月間駁回上訴，全案定讞。案經台南高分院調解，請求撤銷調解繼續審判而被駁回，可上訴。

案發後，李承翰家屬提起刑事附帶民事賠償，李父及母親上訴金額為2249萬多元，嘉義地院一審認定鄭犯案時受精神障礙影響，不能辨識行為違法，判無罪，並應入相當處所監護5年，因此，民事部分因鄭獲判無罪也遭法院駁回。

二審認為鄭犯案時雖受精神障礙影響，辨識行為能力、控制能力降低，但沒有完全喪失，依法減刑，而非不罰。因此，撤銷一審判決，改依殺人罪判刑17年，執行完畢入相當處所監護5年。

至於民事部分，台南高分院今年7月底調解，鄭男及家屬辯護人調解成立，未料他事後卻反悔。台南高分院表示，有關調解金額涉及隱私，不便公開。

鄭男表示，調解時法官固有口頭說明，但他未在調解筆錄上簽名同意，且賠償的金額太大，他無能力給付，可能累及妻女，不知如何向家人交待。因此，他聲明調解應予撤銷，請求繼續審判。