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私中組長貼「穿太少被性侵」遭訴 無前科罰3萬獲緩刑

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓男子是某私立高中註冊組長，他為賺外快，假冒是心理師，在南屯區開設工作室，向民眾收費，並成立臉書粉絲頁「註冊組長Adair」，因謝去年貼文「她被性侵的原因」，提到被害女子「穿得比較少」，引發網友批評，經肉搜後向市府檢舉，台中地院審結，認定謝已承認犯案，並繳罰金3萬，認無再犯之虞，依法判刑5月，得易科，緩刑2年，沒收犯罪所得。

台中地院審酌，謝姓男子在全案準備程序時，已繳交3萬元罰金，加上謝無前科，素行尚可，考量到謝犯行所造成的影響，以及犯後全部承認犯行的態度，認為謝經過此偵審程序後，當知所警惕，無再犯之虞，依違反心理師法，判刑5月，得易科罰金15萬，緩刑2年，並支付公庫3萬元罰金，沒收犯罪所得4.9萬元，可上訴。

判決指出，謝姓男子（39歲）是台中市某私立高中註冊組長，沒有臨床心理師、諮商心理師的資格，但他為賺取外快，涉嫌在去年間，在臉書成立「註冊組長Adair」粉絲專業，在網頁上自稱是心理學專家，還刊登可為民眾做心理諮商、治療的訊息。

有民眾看到後洽詢，謝姓男子就會約民眾到南屯區的工作室晤談，每次向晤談民眾，收取2500元至3000元不等費用，不法獲利4.9萬餘元。

謝姓男子在去年底時，因為在臉書粉絲團張貼一篇以「她被性侵的原因」的文章資料，內文中提到加害人選擇性侵這名女子，而非另名女子的理由是「她穿得比較少」，還說男性會犯罪，是因為動物性，相關的言論，引發網友批評，甚至有網友肉搜起底，發現謝根本不具專業資格，進而向台中市衛生局檢舉。

檢方調查時，有9名證人指證謝的行為，另外檢方也根據衛生局的稽查工作記錄表、謝在臉書、Instagram的貼文、工作室的心理晤談記錄表、證人提供的截圖資料等，認定謝違反心理師法，全案在上月初偵結起訴，並聲請簡易判決處刑。

台中市謝姓男子佯裝是心理師向民眾收費，台中地院依違反心理師法，判他緩刑2年。圖／報系資料照
台中市謝姓男子佯裝是心理師向民眾收費，台中地院依違反心理師法，判他緩刑2年。圖／報系資料照

衛生局 性侵

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