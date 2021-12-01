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李敖父親骨灰罈被弟弟拿走 李戡告北市殯葬處逆轉輸了

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

已故作家李敖的兒子李戡發現祖父母的骨灰罈不翼而飛，報案後查出是叔叔李放逕自拿走，李戡認為台北市殯葬管理處有疏失，違反管理注意義務，提告求償100萬元。台北地方法院判台北市殯葬管理處賠償6萬元，案經上訴，台灣高等法院今改判殯葬處不用賠確定。

李戡主張，父親1999、2000年陸續把祖父母的骨灰罈寄放在陽明山靈骨塔，父親過世後，母親去年發現祖父母的骨灰罈消失，報警處理；警方調查發現骨灰罈是被叔叔未經申請就拿走。

李戡認為，台北市殯葬管理處有保管義務，卻未要求叔叔填寫進出登記單，也沒有依登記單去清查塔位，才會連骨灰罈被拿走都不知道，且祖父母的骨灰罈至今不知道在哪，顯見殯葬管理處沒有善盡管理、注意義務，侵害他敬愛追慕先人的權益，求償100萬元。

台北市殯葬管理處則指寄託骨灰罈屬公法上的營造物利用關係，認為李戡應提國家賠償，而非依民法求償；再者，骨灰罈是被李放取走，而沒有消失，殯葬處沒有違反管理、注意義務，李戡沒有受到損害。因一審敗訴，殯葬處上訴高院民事庭。

高院認為，台北市殯葬管理處依寄託契約保管骨灰罈，管理方式和其他同性質的殯葬設施無明顯差異，難認未盡善良管理人注意義務。

李放是在進出無須登記的清明節時段進入靈骨塔，高院認為殯葬處無從要求要填寫進出單，更無法依進出塔登記單於下班時清查骨灰罈是否遺失。而一般人到靈骨塔的目的多為祭祀或悼念故人，常有隨身攜帶祭品或紀念物件的需求，因此靈骨塔的管理者通常不會禁止進出靈骨塔的人攜帶物品入內，也沒有檢查攜帶物的正當理由，高院認為殯葬處沒發現李放帶走骨灰罈非管理過失。

此外，李戡未能舉證去年3月間公私立機關就因疫情就採取實聯制，殯葬處讓李放在去年3月5日未經登記進入靈骨塔並無重大過失。

高院認為，骨灰罈之所以脫離殯葬處保管，是因李放未經許可，擅自以工具撬開貯骨箱門內的鑰匙取走骨灰罈，與是否落實靈骨塔進出登記制度、是否將靈骨塔內的所有貯骨箱都配置相同鑰匙沒有因果關係，因此殯葬處不用賠償。

已故作家李敖兒子李戡。圖／聯合報系資料照片
已故作家李敖兒子李戡。圖／聯合報系資料照片

李敖

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