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毒駕零容忍 法務部修法尿檢為陽性最重判2年

中央社 / 台北1日電

法務部長蔡清祥宣告「毒駕零容忍」，草案昨天出爐，增訂駕駛交通工具者施用毒品而使尿液檢驗判定為陽性，最重可處2年徒刑，另血液測得有施用毒品致不能安全駕駛也處罰。

法務部昨天預告刑法第185條之3修正草案，有鑑於行為人施用毒品後駕駛動力交通工具，因毒品的作用，可能因而發生傷亡，導致家庭破碎，造成被害人及其家屬難以回復的傷痛，增列施用毒品的行為，以尿液經檢驗判定陽性為標準，採抽象危險犯規定。

另外足認施用毒品，致不能安全駕駛，予以處罰，採具體危險犯規定，以保障社會大眾交通安全，也符合國內社會對於毒駕行為零容忍的期待。草案預告60天，聽取外界意見。

法務部今天說明，行為人施用毒品而體內所含毒品濃度，採驗方式有所不同，且毒品種類眾多，數值有異等，為符合比例原則，擇定以尿液經檢驗判定為陽性者，為認定施用毒品的標準，以符明確性原則。

法務部官員指出，修法後，駕駛交通工具者施用毒品，在其尿液經檢驗判定為陽性，即面臨2年以下有期徒刑，得併科新台幣20萬元以下罰金，這是採抽象危險犯的立法體例。

官員說，尿液經檢驗判定為陽性，是指依毒品危害防制條例第33條之1第4項規定所訂定的濫用藥物尿液檢驗作業準則。

此外，足認有施用毒品而駕駛動力交通工具，有致不能安全駕駛的情形，就應受處罰，例如毒駕者發生車禍受傷，無法採集尿液檢驗，而以採集血液等其他方式檢驗後，測得毒品反應致不能安全駕駛。

官員解釋，以尿液及血液檢測相比，使用工具及數據出爐樣態不同，尿液須達一定數值才會顯示陽性，而血液檢測更精準，只要施用毒品就會顯示參數（參數不像酒精濃度可以換算），因此須符合致不能安全駕駛才能論罪。

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