彰化市清潔隊隊員涉收賄賂 2人交保

彰化市清潔隊隊員被檢舉收受賄賂，彰化地檢署與廉政署中調組傳訊11名清潔隊員偵訊後，彰化地檢署今天依貪瀆罪嫌將清潔隊王姓班長跟柯姓隊員2人以5萬元交保。

彰化市市公所11位清潔隊員昨天被帶至廉政署中調組訊問後，9位隊員請回，另王姓班長跟柯姓隊員移送彰化地檢署複訊後，檢方認為2人涉及接受賄賂，依貪瀆罪嫌訊後以5萬元交保，檢方表示，案情還在釐清中。

彰化市長林世賢表示，此案是日前公所接獲檢舉後，主動移送偵辦，公所對於公務人員涉及貪瀆絕不護短，由於案情還在偵辦中，無法公佈太多資訊。