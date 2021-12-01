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彰化市清潔隊隊員涉收賄賂 2人交保

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化市清潔隊隊員被檢舉收受賄賂，彰化地檢署與廉政署中調組傳訊11名清潔隊員偵訊後，彰化地檢署今天依貪瀆罪嫌將清潔隊王姓班長跟柯姓隊員2人以5萬元交保。

彰化市市公所11位清潔隊員昨天被帶至廉政署中調組訊問後，9位隊員請回，另王姓班長跟柯姓隊員移送彰化地檢署複訊後，檢方認為2人涉及接受賄賂，依貪瀆罪嫌訊後以5萬元交保，檢方表示，案情還在釐清中。

彰化市長林世賢表示，此案是日前公所接獲檢舉後，主動移送偵辦，公所對於公務人員涉及貪瀆絕不護短，由於案情還在偵辦中，無法公佈太多資訊。

據了解，清潔隊王姓班長跟柯姓隊員二人疑似收取賄賂，可能與清運業者裝潢廢棄物有關，由於公所清潔隊只能免費清運家庭垃圾及家庭大型廢棄物，對於一般裝潢業者等廢棄物仍需收取費用，二人可能將裝潢業者廢棄物認定為家庭廢棄物，即可免費清運，更涉嫌收取業者賄賂，相關犯行，檢方還在釐清中。

彰化市清潔隊隊員被檢舉收受賄賂，彰化地檢署與廉政署中調組傳訊11名清潔隊員偵訊後，彰化地檢署今天依貪瀆罪嫌將清潔隊王姓班長跟柯姓隊員2人以5萬元交保。記者林宛諭／攝影
彰化市清潔隊隊員被檢舉收受賄賂，彰化地檢署與廉政署中調組傳訊11名清潔隊員偵訊後，彰化地檢署今天依貪瀆罪嫌將清潔隊王姓班長跟柯姓隊員2人以5萬元交保。記者林宛諭／攝影

彰化 廢棄物

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