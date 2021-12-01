立委服務處要5台電腦 台電經理沒錢虛報工項沖帳判緩刑

民進黨立委邱志偉服務處陳姓主任因服務處需要5台電腦，找上選區的台電興達電廠支應，但電廠苦無經費可以核銷，電廠溫姓經理於是請電廠包商先代購5台電腦、合計15萬元，再由溫透過「浮報施作數量」方式，以工程款支應包商損失，檢廉接獲情資展開偵辦，高雄地方法院審結，溫被依利用職務機會詐取財物罪判刑2年、緩刑5年，需向公庫支付10萬元，接受法治教育2場。

檢廉查出，邱志偉服務處陳姓主任2018年找上興達電廠，請電廠協助提供5台電腦供服務處使用，但興達電廠無相關經費可以核銷，負責公關業的邱姓經理，找上另名溫姓經理協助尋找相關經費。

溫念在和邱智群的多年情誼，以為邱事後可以找到其他經費核銷，因此與承包商的張簡姓負責人商量（另行審結），先請包商協助代購5台電腦，總額約15萬元。

包商為了避免日後工程遭到刁難，同意協助電廠購買電腦，買好後還親自送到電廠公關課，只是事隔一年多，因標案獲利少，當時代購的電腦費用也還沒拿到，為了平衡支出，找上溫男催討代購費用。

溫後來發現電廠根本沒經費可以支應電腦採購費，於是在「輸儲煤推煤標案」的「落料導管清通與安裝」工項中，多虛報施作21公尺、合計15萬3216元，雖然負責這項標案的薛姓承辦員察覺有異，向戴姓會計質疑數量有誤，但向溫報告後溫仍指示承辦人直接蓋章陳核，順利讓包商拿到15萬元的電腦代購費。

檢廉事後循線展開調查，温姓經理與薛姓承辦員、戴姓會計在警詢、偵查階段坦承犯行，高雄地方法院審理時，合議庭考量溫一時失慮觸法，但他偵查中自白犯罪，且已從任職30年的台電公司去職，並已償還電腦購置款，依利用職務機會詐取財物罪判刑2年、緩刑5年，需向公庫支付10萬元，接受法治教育2場。