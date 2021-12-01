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司機欠繳30萬通行費僅扣423元 台南分署追到車行代繳清

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市王姓聯結車司機2017年5月至2019年2月間行駛高速公路電子收費車道，未依規定繳納通行費，累積通行欠費1169筆、共26萬2285元，經限期繳納且逾期未繳納，再加徵滯納金合計30萬2229元，經移送行政執行署台南分署後僅扣得存款423元，經調查發現他是靠行車，台南分署聯絡上車行協調，昨天才由車行代為繳清。

台南分署表示，去年9月30日在接獲交通部高速公路局移送案件後，僅扣得王男的存款423元，經進一步審閱卷內資料後發現，王男欠繳通行費的車輛多未登記在名下，疑似屬於靠行的聯結車。因此，台南分署嘗試聯繫車行，並協調車行代為繳清，幾經協調後，車行同意代替王男繳清欠繳的通行費，並於昨天請員工攜帶現金到場繳納。

據調查，王男於2017年5月至2019年2月間行駛高速公路電子收費車道，未依規定繳納通行費，累積通行欠費1169筆、共26萬2285元，經交通部高速公路局依規定追繳及加收作業處理費1150元，並再限期王男繳納，逾期未繳納，另加徵滯納金及費用合計30萬2229元，案經高速公路局移送台南分署強制執行，尚欠30萬1806元。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，也應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存僥悻，挑戰公權力。並提醒民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，將強力執行。

王男2年來積欠通行費及徵滯納金合計30萬2229元，經移送台南分署強制執行，僅扣得存款423元，最後聯絡上車行協調，昨天才由車行代為繳清。圖／本報資料照
王男2年來積欠通行費及徵滯納金合計30萬2229元，經移送台南分署強制執行，僅扣得存款423元，最後聯絡上車行協調，昨天才由車行代為繳清。圖／本報資料照

高速公路 交通部

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