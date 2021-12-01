台東縣府建設處1員工遭毆 教唆打人者今被收押

台東縣政府建設處1名負責下水道工程的李姓員工，上月26日遭2名男子毆傷，警方據報連夜逮人，2嫌坦承犯行，並表示因李男在工程業務上經常刁難，才會出手教訓。不過，檢警認為案情不單純，追查到幕後教唆的郭姓男子，檢察官向法院聲請羈押，法官裁定收押禁見。

台東地檢署主任檢察官謝長夏接受媒體訪問時表示，經檢察官訊問後認為郭嫌有串證和湮滅證據之虞，因此向法院聲押獲准，並且擴大偵辦。

上月26日中華路附近1名縣府負責下水道工程的李姓員工，遭李姓及吳姓男子毆傷，警方據報即派線上巡邏警前往救援，抵達現場時嫌犯早已開車離去，被毆李男前往派出所備案，經初步了解疑為一起工程糾紛，隨即由偵查隊偵辦。

偵查隊掌握嫌犯行蹤後，向檢察官申請拘票，當天從台東趕往高雄，晚上10點在一處租車行將涉案的李姓及吳姓男子逮捕，並於27日早上將2人隔離偵訊。2人均坦承犯案，並表示李男在工程業務上常刁難，才出手教訓。

案經檢察官偵訊，2嫌供出幕後教唆者之一是高雄郭姓男子，28日警方趕往高雄逮捕郭嫌。郭嫌辯稱是因李男工程刁難，才會找人教訓，但檢察官認為郭嫌說詞避重就輕，認為案情並不單純，將深入查辦，昨向法院聲請羈押禁見，法官今天裁定獲准。