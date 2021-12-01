女子慘遭倒債上億四處忙籌錢 前男友竟趁機吞她1000萬

桃園洪姓男子見林姓前女友遭人倒債上億元，林女四處籌錢、將房地抵押，忙的焦頭爛額又怕借來的錢遭強制執行，協議將1000萬元交給洪保管，未料洪立刻私吞神隱，林聯絡不上才驚覺受害；審理時洪矢口否認，但法院以他前後辯詞不一且侵佔巨額，依侵占罪重判他4年，可上訴。

檢警調查，林女2014年6月遭人倒債，她為避免拿來還債而借來的錢遭強制執行，就將部分現金交給洪保管，同年9月並轉帳1000萬元到對方戶頭，但洪隨即全數提領，並以400萬元、300萬元及300萬元等，開立換取3張支票。

洪再提示支票，將1000萬元匯入自己另個帳戶，以此挪為己用、侵佔入己，後來林女10月13日就聯絡不到洪，這才驚覺受害。

審理時，洪坦承將林的1000萬元換成支票，最後存進私人戶頭，但堅決否認侵佔，辯稱這筆錢是他的，並非暫為保管，是因為林遭人倒債2億6000多萬元，當時2人嚴重爭吵、要分手，所以他要求林將屬於他投資的分紅、佣金及酬勞算給他，原結算1200萬元，最後以1000萬元給他。

洪還說，基於錢是他的立場，認為當然可以自由使用，還說若他有不法意圖「應該會多拿，不會只拿1000萬元」。

法院發現，洪男在歷次偵查針對匯款原因說詞不同，起初稱拆帳後林女給他的酬勞，之後改口說林要給他創業用、贈與他的等語，認為洪前後辯詞不一，已屬可疑；且林女控訴，匯款給洪他就一去不回，驚覺不對報警後又發現連保險箱東西也不見了，直到現在洪都沒還她一毛錢。

法院認為，林女因深陷倒債危機，力求向他人借款、以房地設定抵押借貸，並於取得金額後，隨即請求洪協助保管，以避免遭查封，依照常情林豈可能在此攸關信用存亡之際，還將其中大筆資金無償給予洪，認為洪辯詞不可採信。