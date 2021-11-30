超貸案二審逆轉無罪 江欽良：沒特別想說的

南投聞人「夜市大亨」江欽良因涉及農會超貸案，一審被依業務侵占等7罪將他判刑2年1月，其中2個業務侵占罪判刑11月，不得易科罰金；但今天二審宣判大逆轉，改判無罪定讞；江今天透過員工回應表示，對於判決結果沒有特別想說的，但很謝謝媒體和大眾的關心。

江欽良投資經營夜市，在南投成立草鞋墩人文夜市，成為夜市大亨，後來又創辦「寶島時代村」，之後迎娶藝人小潘潘，更聲名大噪，因跨足夜市、砂石、觀光等事業，被地方人士稱為「江董」，未料在2017年11月涉及農會超貸案遭逮。

當時檢方調查發現，江涉嫌以人頭向多個農會超貸，金額上億，檢警大動作搜索江住處、公司及草屯農會等地，並將江等30多人帶回偵訊，江應訊時堅稱，沒使用人頭超貸，都是「借名登記」，2019年1月被依偽造文書、背信等罪嫌起訴。

去年8月，南投地方法院一審宣判，江被依2個業務侵占罪判刑11月，不得易科罰金；其餘偽造文書、犯行使業上登載不實、使公務員登載不實、違反公司法、商業會計法等5罪判刑1年2月，得易科罰金；未料，今二審宣判結果大逆轉。

台中高分院合議庭嚴守無罪推定原則，認定江自行籌措款項購地，無法證明有不法意圖，針對業務侵占2罪撤銷一審判決，改判江無罪定讞，不得上訴；至於偽造文書、違反公司法、商業會計法等5罪判刑1年3月，得易科罰金，可上訴。