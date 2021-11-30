快訊

影片曝光！怪手才剛挖2下 東南水泥舊廠拆除工人遭活埋

Toyz涉販毒獲150萬交保 卻因吸毒再送觀察勒戒中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

超貸案二審逆轉無罪 江欽良：沒特別想說的

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投聞人「夜市大亨」江欽良因涉及農會超貸案，一審被依業務侵占等7罪將他判刑2年1月，其中2個業務侵占罪判刑11月，不得易科罰金；但今天二審宣判大逆轉，改判無罪定讞；江今天透過員工回應表示，對於判決結果沒有特別想說的，但很謝謝媒體和大眾的關心。

江欽良投資經營夜市，在南投成立草鞋墩人文夜市，成為夜市大亨，後來又創辦「寶島時代村」，之後迎娶藝人小潘潘，更聲名大噪，因跨足夜市、砂石、觀光等事業，被地方人士稱為「江董」，未料在2017年11月涉及農會超貸案遭逮。

當時檢方調查發現，江涉嫌以人頭向多個農會超貸，金額上億，檢警大動作搜索江住處、公司及草屯農會等地，並將江等30多人帶回偵訊，江應訊時堅稱，沒使用人頭超貸，都是「借名登記」，2019年1月被依偽造文書、背信等罪嫌起訴。

去年8月，南投地方法院一審宣判，江被依2個業務侵占罪判刑11月，不得易科罰金；其餘偽造文書、犯行使業上登載不實、使公務員登載不實、違反公司法、商業會計法等5罪判刑1年2月，得易科罰金；未料，今二審宣判結果大逆轉。

台中高分院合議庭嚴守無罪推定原則，認定江自行籌措款項購地，無法證明有不法意圖，針對業務侵占2罪撤銷一審判決，改判江無罪定讞，不得上訴；至於偽造文書、違反公司法、商業會計法等5罪判刑1年3月，得易科罰金，可上訴。

對於超貸案纏訟多年，今二審判決逆轉，江欽良透過旗下寶島時代村經理陳冠仲對外回應，陳表示，董事長對於判決結果沒有特別想說的，但很謝謝媒體和大眾的關心。至於另5罪遭判刑是否再上訴，陳則表示，董事長並未多談。

南投聞人「夜市大亨」江欽良。圖／本報資料照
南投聞人「夜市大亨」江欽良。圖／本報資料照

夜市 農會 江欽良

延伸閱讀

江欽良被控業務侵占一審判11月 二審逆轉判無罪定讞

前男友報復性分手 妙齡女昔日性愛片網傳被好友看光

陪審制公投提案遭駁回 張靜告中選會敗訴定讞

替深深愛慕的人妻殺新歡18刀 已婚房仲判關9年8月定讞

相關新聞

檢察官案子「查都不想查」就逼人認罪 移行政懲處

嘉義地方檢察署檢察官廖俊豪1年多前偵辦妨害名譽案時，不聽黃姓被告陳述，即逼黃與告訴人和解，還稱「不和解，就起訴」；黃請求...

指謝長廷「逼死蘇啟誠」 羅智強遭告判決結果出爐

大阪辦事處長前處長蘇啟誠3年前疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強指駐日代表謝長廷是「會掉淚的鱷魚」 ，認為謝「...

華航座艙長牟孝儀騙空姐吸金1億元 重判8年6月

華航前座艙長牟孝儀與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，詐騙不法金額上億元；台北地方法院審理，今...

江欽良被控業務侵占一審判11月 二審逆轉判無罪定讞

藝人小潘潘的丈夫江欽良被控以人頭向多家農會超貸，金額1億600餘萬元，一審依業務侵占等7罪將他判刑2年1月，其中2個業務...

超貸案二審逆轉無罪 江欽良：沒特別想說的

南投聞人「夜市大亨」江欽良因涉及農會超貸案，一審被依業務侵占等7罪將他判刑2年1月，其中2個業務侵占罪判刑11月，不得易...

批謝長廷「會掉淚的鱷魚」免賠 羅智強：沒有絲毫喜悅

台北巿議員羅智強臉書貼文批評駐日代表謝長廷逼死外交官蘇啟誠，謝長廷提告求償100萬元，一審敗訴後提上訴，二審今天宣判上訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。