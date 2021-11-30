檢察官案子「查都不想查」就逼人認罪 移行政懲處
嘉義地方檢察署檢察官廖俊豪1年多前偵辦妨害名譽案時，不聽黃姓被告陳述，即逼黃與告訴人和解，還稱「不和解，就起訴」；黃請求個案評鑑，檢察官評鑑委員會合議認為，廖不付評鑑，應移由機關進行行政監督處分。
檢察機關對檢察官行政監督處分有「促其注意」、「警告」2級，檢察官受行政監督處分以後，會影響考績獎金，有實質薪俸上的損失。
過去檢察官、法官受評鑑，只能由團體提出，法官法2020年7月17日修法後，人民也可以對檢察官、法官問案狀況直接向評鑑委員會提出申訴。廖俊豪受評鑑，是新法上路後第一件人民循體制向法曹討公道的案子。
事實上，廖俊豪除被申訴評鑑，還曾擔任胞兄的民事訴訟代理人，不過，被法院調解委員查知其職業，嘉義地檢署為此建請法務部檢察官人事審議委員會對廖發布「促其注意」的書面議處。
黃姓當事人2020年7月對廖俊豪提申訴，指開庭受到不公平對待。黃申訴說，廖在偵辦他被控妨害名譽案時，不問事實如何、不聽解釋陳述，逼著他認罪，還對他說「不用跟我說這麼多」，要求他與告訴人和解。
黃認為，檢察官未依法對有利或不利於他的事證調查，直接逼他認罪、要求他和對方和解，不合於正當辦案程序，甚至恫稱「不和解，就起訴」，有違檢察官職守，請求對廖評鑑。
檢評會立案審查，向嘉義地檢署調閱偵查庭光碟勘驗，認廖俊豪問案態度不佳，但未達成立評鑑程度，不過，廖仍應受行政議處，將評鑑案移送嘉義地檢署，請機關對廖俊豪為行政監督處分。
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