指謝長廷「逼死蘇啟誠」 羅智強遭告判決結果出爐

大阪辦事處長前處長蘇啟誠3年前疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強指駐日代表謝長廷是「會掉淚的鱷魚」 ，認為謝「逼死一位處長」，謝提告向羅求償100萬元，一審認為羅的言論屬善意評論，判羅免賠。謝上訴，台灣高等法院今駁回確定。

外交部前部長歐鴻鍊前年上廣播節目，稱駐日代表謝長廷「逼死了這個蘇啟誠」，謝提損害賠償訴訟，求償80萬元。二審在9月28日改判謝敗訴確定，而歐鴻鍊10月30日因病過世。

謝長廷不滿羅智強在2018年9月至12月間陸續在個人臉書粉絲專頁發文，寫下「一群『會掉淚的鱷魚』，吃人不吐骨頭就算了，吃了人，還大喊善哉慈悲、切莫殺生。可鄙可惡...逼死蘇啟誠的，不是『輿論』，不是『假新聞』，就是民進黨政府、就是謝長廷！」等文字，侵害他名譽權。

本案在9月27日時傳時任駐日代表處行政組長張瑞麟、公使郭仲熙作證。張證稱關西機場案件發生後，謝長廷有打電話給蘇啟誠確認是否有民眾打求助電話卻被冷漠訕笑一事，並請蘇不要擔心輿論批評，也請蘇保留通聯紀錄，若外交部日後調查可作為證據，另燕子颱風發生後，也有打電話給蘇詢問是否需要協助，但蘇未提出協助需求。

張瑞麟表示，駐大阪辦事處2018年9月10日發出檢討報告電報，但駐日代表處因收電系統出問題，直到9月19日才收到副本，且謝長廷是在說明會時被記者詢問，才知道有此電報，並請大阪辦事處重傳。

郭仲熙指出，謝長廷擔任駐日大使沒有對大阪辦事處長有打考績或調職的權力，人事權在制度上屬於外交部權限，並非大使權力。謝長廷委任律師許惠峰表示，蘇啟誠在當年9月14日自殺，但根據證人說法，謝長廷在蘇輕生時根本不知道有檢討報告一事，如何承受逼死蘇的不實指控。

羅智強表示，他的評論是認為謝長廷對大阪辦事處有指揮監督之權，而謝長廷方傳的證人也證明確實有指揮監督權利，至於檢討報告時間點並不在他的評論範圍。羅聲稱很清楚謝長廷的用意，「就是想用訴訟累死我」。

高院認為一審認事用法無違誤，駁回謝長廷上訴確定。

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