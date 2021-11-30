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他以指插入肛門喬尾椎挨告 被判處8月徒刑緩刑3年
61歲徐姓男子明知自己並無醫師資格，仍在新北市新莊區建福路的巷弄內診所擔任整復師，還以手指插入求診女性肛門喬尾椎，被求診女提告，新北地院審理後認為徐男犯罪事實明確，處有期徒刑8月，緩刑3年。
檢警調查，一名中年婦人因脊椎疼痛難耐，去年6月經徐男以手指伸入肛門扳正尾椎後獲得明顯改善；3個月後婦人帶著腰痛不適女兒上門求助，徐男也以同樣手法插入女兒肛門後，大力推她骨頭，嚇得女兒大喊「你怎麼這樣弄我」並要求停手，報警提告。
法院審理發現，徐男雖有整復師執照，但因侵入性診療為具醫師執照資格才能進行，認定徐男違反醫師法，審酌兩名女性並無因徐男治療造成傷害，且他坦承犯行、態度尚可，又須扶養家中老母，判處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間諭知付保護管束，以啟自新。
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