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謊稱錢包丟了想回蘭嶼綠島！好心人太多 他難改騙錢毛病

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民林姓男子，7、8月間在中市向王女、林女佯稱「我錢包掉了，要回去蘭嶼小琉球，想要借款」，分別詐得3150元、5000元，經被害人上網發現有數人被騙，報警查獲。檢察官查出林嫌利用被害人的善心詐財，一犯再犯，曾以類似手法向多名被害人詐財被判刑，今天再依詐欺罪嫌起訴他，並請法官判以適當刑度。

中檢表示，33歲的林男去年11月11日，在中市向行經該處的張女佯稱「因為要回去蘭嶼，需先前往中市火車站，但是錢包掉了，想要借款3400元，下週一碰面時，會返還所借款項」，致張女信以為真，借款給他。事後，張女上網查得至蘭嶼車資無須3400元，且於撥打林所留門號後為空號，始悉受騙，並報警處理。一審於今年8月間，將林判處拘役59日。

林男又於今年5月20日至7月25日，又向4名被害人佯稱要回去綠島，但錢包掉了，向4名被害人分別詐得5000元、5200元、6000元、6000元，經被害人報警查獲，一審於今年11月初，依詐欺罪將他判刑5月。未料，林男2度被判刑，仍一犯再犯。

起訴書指出，林男於7月27日晚間，在台中市南區文心南路與建國北路交岔路口前，向王女佯稱錢包掉了，要回去蘭嶼，想要借款，向王女詐得3150元，經被害人上網查詢發現有多人受騙，再撥打林所留的手機門號，發現是空號，始悉受騙。

至8月21日上午，林男在中市南區興大路與大明路口前，向林女佯稱他的錢包掉了，要回去小琉球，想要借款，向林女詐得5000元，經被害人打林男所留手機門號，發現為空號，始知受騙。

林男佯稱「我錢包掉了，要回去蘭嶼、小琉球、綠島，想要借款」，向多名被害人詐財，台中地檢署今天依詐欺罪將他起訴。圖／本報資料照
林男佯稱「我錢包掉了，要回去蘭嶼、小琉球、綠島，想要借款」，向多名被害人詐財，台中地檢署今天依詐欺罪將他起訴。圖／本報資料照

蘭嶼 綠島 小琉球 詐欺 火車站

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