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你殺狗兒子我殺狗媽媽 彰化男子為愛犬報仇被判刑

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣陳姓男子懷疑愛犬被房客下藥毒死，利用房客外出時，持開山刀刺開比特犬的腹部，造成牠臟器外露當場慘死，房客心痛愛犬遭殺害，控告陳男傷害動物，彰化地方法院判決陳男拘役50天併科20萬元罰金，可上訴。

判決書指出，陳男（54歲）飼養的混種比特犬今（110）年4月間死亡，懷疑與陳姓房客有關，不思以理性、平和態度和陳姓房客溝通、處理此事，反以開山刀劃刺房客飼養的比特犬，造成狗狗內臟外露致死，罔顧、輕蔑動物生命的行為實屬不該，法官審酌陳男坦承犯行，依違反動保法裁處拘役50天併科20萬元罰金。

陳男今天表示，他的比特犬是陳姓房客比特犬生育的「兒子」，飼養7年，比特犬母子經常玩在一起，今年4月間他的比特犬遭毒殺，狗媽媽守在狗兒子的身邊，他認為陳姓房客涉嫌毒害，氣憤之餘持開山刀刺傷狗媽媽腹部，事後他通知陳姓房客帶狗去醫治，但陳姓房客不理睬，狗媽媽被刺8小時後死亡。

陳男認為，如果陳姓房客趕快帶狗醫治，應不至於死亡，因此致死原因應該不是那一刀，而是延誤就醫，他不服判決，一定要上訴為自己的愛犬討回公道。

彰化縣陳姓男子為愛犬報仇遭判處拘役50天併科20萬元罰金。記者簡慧珍／攝影
彰化縣陳姓男子為愛犬報仇遭判處拘役50天併科20萬元罰金。記者簡慧珍／攝影

房客 比特犬 動保法

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