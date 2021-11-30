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高嘉瑜遭施暴今午報案提告 北市警證實：新北警偵辦中

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莽男行車糾紛 向對方比中指觸犯公然侮辱罪

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

騎機車的顏姓男子和王姓男機車騎士，在台南市中西區中華西路二段發生行車糾紛，顏不滿王的機車未讓他超車，涉嫌高舉左手對王比中指，王不堪受辱報警法辦起訴。台南地院依顏觸犯公然侮辱罪，判處罰金4千元，得易服勞役，案可上訴。

判決說，顏於今年1月3日下午5點多，騎乘機車行經台南市中西區中華西路二段與民生路二段路口時，因不滿前方由王騎乘機車未讓他超車，顏高舉左手對王比中指，王事後不甘心受辱報警法辦起訴。

顏於警詢時坦承不諱，法官認為，比中指源自西方生活方式中習以肢體動作象徵侮辱性言語，台灣等同於將侮辱性「三字經」言語肢體化。

顏所為，觸犯刑法第三百零九條第一項公然侮辱罪。法官審酌顏不思理智行事，僅因告訴人未讓他超車，即對其以足貶低人格及社會評價比中指侮辱之，尚未與告訴人達成民事和解賠償損害、加上告訴人已提起刑事附帶民事訴訟求償，法院行調解、開庭合法傳喚均未理會等一切情狀，判罰4千元。

顏姓男子騎機車和王姓男機車騎士，發生行車糾紛，顏不滿王的機車未讓他超車，涉嫌高舉左手對王比中指。台南地院依顏觸犯公然侮辱罪，判處罰金4千元，得易服勞役。圖／本報資料照片
顏姓男子騎機車和王姓男機車騎士，發生行車糾紛，顏不滿王的機車未讓他超車，涉嫌高舉左手對王比中指。台南地院依顏觸犯公然侮辱罪，判處罰金4千元，得易服勞役。圖／本報資料照片

公然侮辱 民事訴訟 台南

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