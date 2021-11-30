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華美電涉假交易掏空42億 董座楊名衡判刑8年
股票上櫃華美電子及公司大股東以假交易掏空資產42億元，董事長楊名衡、英格爾董事長張志榮、華美電前副董事長呂正東、深圳普華行公司負責人陳孟鏘4人被訴；台北地方法院審理，今天依違反證交法等罪判楊名衡有期徒刑8年，判陳孟鏘有期徒刑4年，張志榮與呂正東獲判無罪。可上訴。
檢方指控，楊名衡涉嫌勾結中國普天集團，由普天向華美、英格爾下單，並支付120天到期的信用狀，英格爾再向普天所指定的境外供貨商下單，由供貨商出貨給普天指定的境外收貨人，楊名衡於信用狀到期後收款，再以信用狀貸款。
檢方調查，楊名衡所指定的收貨公司負責人，都是在台灣的人頭，相關交易的收貨單只是利用彩色列印的不實資料充數，楊等人透過假交易美化公司財報，違反證券交易法。
2017年11月，華美電子因無法出具財報而被處罰股票應停止交易，公司大股東即英格爾科技也在同月認列7000餘萬元金融資產減損，導致公司股價暴跌，檢察官介入偵查。
檢方稽查帳項發現，華美電、英格爾的財報都揭露有巨額應收帳款，且與中國普天集團有關，進而查知2公司在海外假交易，而楊名衡等人2014至2016年掏空華美電42億元，華美電、英格爾的假交易金額為幾百億元。
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