華美電涉假交易掏空42億 董座楊名衡判刑8年

股票上櫃華美電子及公司大股東以假交易掏空資產42億元，董事長楊名衡、英格爾董事長張志榮、華美電前副董事長呂正東、深圳普華行公司負責人陳孟鏘4人被訴；台北地方法院審理，今天依違反證交法等罪判楊名衡有期徒刑8年，判陳孟鏘有期徒刑4年，張志榮與呂正東獲判無罪。可上訴。

檢方指控，楊名衡涉嫌勾結中國普天集團，由普天向華美、英格爾下單，並支付120天到期的信用狀，英格爾再向普天所指定的境外供貨商下單，由供貨商出貨給普天指定的境外收貨人，楊名衡於信用狀到期後收款，再以信用狀貸款。

檢方調查，楊名衡所指定的收貨公司負責人，都是在台灣的人頭，相關交易的收貨單只是利用彩色列印的不實資料充數，楊等人透過假交易美化公司財報，違反證券交易法。

2017年11月，華美電子因無法出具財報而被處罰股票應停止交易，公司大股東即英格爾科技也在同月認列7000餘萬元金融資產減損，導致公司股價暴跌，檢察官介入偵查。