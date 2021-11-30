男網逼交往亮刀軟禁女神 她趁隙求援好友「我好怕」

李姓男子在網路認識王姓女子展開熱烈追求，去年9月6日晚間，發現她和男友還沒「斷乾淨」醋勁大發，不僅搶走王女手機，還持刀將王女困在房內脅迫交往；隔天早上王女趁隙拿回手機向外求援，警方順利救出王女，結束這場長達14小時的驚魂記。高雄地方法院審結，李男被依剝奪他人行動自由罪判刑8月，需入監。

判決指出，王女、李男去年9月初網路交友軟體認識，李男隨即展開熱烈追求，9月6日晚間8時許兩人碰面後，李男當面告白，但王女還未和男友分手，希望與男友結束感情後再慢慢來，沒料李男質疑心意遭拒，不僅搶走王女手機，還拿出短刀「你不是想自殺？你自殺啊？」

由於李男住家位在海邊，王女高聲呼救沒人理會，她擔心遭遇不測，被迫跟著李男回家，雙方又因感情問題爭吵，只要王女企圖逃離就會被李男推回床上，只能蜷縮在房內角落。

隔天上午王女趁隙傳訊給卓姓友人「我被綁架」、「不敢接電話」、「我好害怕」，隨後將位置訊息傳給卓女，卓女轉報警方後，員警迅速趕到李男住處，將王女救出，結束長達14小時的驚魂記。

高雄地院審理時，李男否認涉案，辯稱王女是自願來他家，原本騎車路上有爭執，到了海邊散心後，兩邊都把話講開就沒事了，他也沒控制王女行動自由。