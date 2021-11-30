快訊

高嘉瑜遭施暴今午報案提告 北市警證實：新北警偵辦中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男網逼交往亮刀軟禁女神 她趁隙求援好友「我好怕」

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

李姓男子在網路認識王姓女子展開熱烈追求，去年9月6日晚間，發現她和男友還沒「斷乾淨」醋勁大發，不僅搶走王女手機，還持刀將王女困在房內脅迫交往；隔天早上王女趁隙拿回手機向外求援，警方順利救出王女，結束這場長達14小時的驚魂記。高雄地方法院審結，李男被依剝奪他人行動自由罪判刑8月，需入監。

判決指出，王女、李男去年9月初網路交友軟體認識，李男隨即展開熱烈追求，9月6日晚間8時許兩人碰面後，李男當面告白，但王女還未和男友分手，希望與男友結束感情後再慢慢來，沒料李男質疑心意遭拒，不僅搶走王女手機，還拿出短刀「你不是想自殺？你自殺啊？」

由於李男住家位在海邊，王女高聲呼救沒人理會，她擔心遭遇不測，被迫跟著李男回家，雙方又因感情問題爭吵，只要王女企圖逃離就會被李男推回床上，只能蜷縮在房內角落。

隔天上午王女趁隙傳訊給卓姓友人「我被綁架」、「不敢接電話」、「我好害怕」，隨後將位置訊息傳給卓女，卓女轉報警方後，員警迅速趕到李男住處，將王女救出，結束長達14小時的驚魂記。

高雄地院審理時，李男否認涉案，辯稱王女是自願來他家，原本騎車路上有爭執，到了海邊散心後，兩邊都把話講開就沒事了，他也沒控制王女行動自由。

但法官根據王女的求救簡訊，發現她多次傳訊息給友人，透露她害怕、畏懼李男，因此認定王女是非自願留在李男住處，足以證明她的行動自由遭到剝奪，考量李男造成王女身心受到巨大傷害，卻否認犯行，因此依剝奪他人行動自由罪判李男徒刑8月，可上訴。

李男控制王女行動長達14小時，高雄地方法院審結，李男被依剝奪他人行動自由罪判刑8月，需入監。記者張議晨／攝影
李男控制王女行動長達14小時，高雄地方法院審結，李男被依剝奪他人行動自由罪判刑8月，需入監。記者張議晨／攝影

告白 交友軟體

相關新聞

指謝長廷「逼死蘇啟誠」 羅智強遭告判決結果出爐

大阪辦事處長前處長蘇啟誠3年前疑不堪關西機場風波壓力輕生，台北市議員羅智強指駐日代表謝長廷是「會掉淚的鱷魚」 ，認為謝「...

江欽良被控業務侵占一審判11月 二審逆轉判無罪定讞

藝人小潘潘的丈夫江欽良被控以人頭向多家農會超貸，金額1億600餘萬元，一審依業務侵占等7罪將他判刑2年1月，其中2個業務...

華航座艙長牟孝儀騙空姐吸金1億元 重判8年6月

華航前座艙長牟孝儀與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，詐騙不法金額上億元；台北地方法院審理，今...

他以指插入肛門喬尾椎挨告 被判處8月徒刑緩刑3年

61歲徐姓男子明知自己並無醫師資格，仍在新北市新莊區建福路的巷弄內診所擔任整復師，還以手指插入求診女性肛門喬尾椎，被求診...

謊稱錢包丟了想回蘭嶼綠島！好心人太多 他難改騙錢毛病

台中市民林姓男子，7、8月間在中市向王女、林女佯稱「我錢包掉了，要回去蘭嶼、小琉球，想要借款」，分別詐得3150元、50...

你殺狗兒子我殺狗媽媽 彰化男子為愛犬報仇被判刑

彰化縣陳姓男子懷疑愛犬被房客下藥毒死，利用房客外出時，持開山刀刺開比特犬的腹部，造成牠臟器外露當場慘死，房客心痛愛犬遭殺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。