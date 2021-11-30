華航座艙長牟孝儀騙空姐吸金1億元 重判8年6月

華航前座艙長牟孝儀與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，詐騙不法金額上億元；台北地方法院審理，今天依違反銀行法判牟有期徒刑8年6月，判陳女8年，判盧女有期徒刑9年。可上訴。

牟犯案後遭被害人索債，牟計求脫困，反制控告張姓空姐等11人逼他簽本票，檢察官調查「案外案」查無空姐犯罪事證，將張姓空姐全部不起訴；此外，有被害人曾無意在街頭巧遇牟，牟為了躲債，一度「落跑」跑到嘴唇發黑。

牟孝儀是華航前座艙長，因工作與華航女空服員交好，屆齡退休，與盧育玫合作，以妻子陳學敏名義開設投資公司，經營投資外幣業務，由盧女提供外幣，牟則遊說從前工作夥伴挹注投資金，宣稱所提供的外幣低於銀行牌價，有利可圖。

檢方調查，多名空姐相信牟掏錢投資，最大投資人出金1600萬元、900萬元，牟收錢後，即以低於市場價格將外幣賣給空姐們。

2017年6月，牟在投資群組公告「有個大大的壞消息，就是投資的老闆倒了！現在我家的負債大概是1億5000萬元」，還稱「妳的投資暫時不能給妳利息，我們可能得先賣大安路的房子來還部份的債，妳的本金請給我一些時間，方便的時候就會還妳！真的抱歉！」