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江欽良被控業務侵占一審判11月 二審逆轉判無罪定讞

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

江欽良。 聯合報系資料照
江欽良。 聯合報系資料照

藝人小潘潘的丈夫江欽良被控以人頭向多家農會超貸，金額1億600餘萬元，一審依業務侵占等7罪將他判刑2年1月，其中2個業務侵占罪判刑11月，不得易科罰金；其餘5罪得易科罰金，判刑1年2月。二審大逆轉，合議庭嚴守無罪推定原則，認定江自行籌措款項購地，無不法意圖，被控業務侵占罪改判無罪，這一部分定讞。至於偽造文書、違反公司法、商業會計法等5罪判刑1年3月，得易科罰金。

台中高分院由唐光義擔任審判長、受命法官是劉柏駿、陪席法官是鍾貴堯，組成合議庭，經一年餘審理，今天上午10時在刑16庭宣判，江欽良並未出庭聆聽判決。

合議庭審酌，從江欽良當初購買土地，給寶島時代村使用，因土地是農地，無法登記在公司名下，所以由江借名登記，當初支付土地款及給付相關稅款、及貸款利息，雖是開立寶島曼波公司支票，從寶島曼波帳戶領取現金支付，但是該款是由江自行籌措使用，無法證明江有不法所有意圖、或不法利益意圖，因而針對江被控業務侵占罪，撤銷一審判決，改判江無罪。

合議庭強調，經傳訊相關證人，由法官交互詰問，以及提出單據及銀行帳戶資料相符合，確認是江欽良親自支付，證明是由江存到寶島曼波，再由寶島曼波支付土地款及利息，基於無罪推定原則，所以判江無罪，這一部分定讞，不得上訴。

至於其餘5罪，得易科罰金，包括偽造文書（偽造買賣契約）判刑4月、犯行使業上登載不實判刑3月、使公務員登載不實判刑3月、違反公司法判刑3月、商業會計法判刑4月，合併判刑1年3月。其中偽造文書、公司法、商業會計法可上訴。

江欽良投資經營夜市，在南投草屯成立草鞋墩人文夜市，成為夜市大亨，後來又創辦「寶島時代村」，之後迎娶藝人小潘潘，更聲名大噪，因跨足夜市、砂石、觀光等事業，被地方人士稱為「江董」。

檢方調查，江欽良透過人頭買草屯鎮日新段、南埔段土地，並以南埔段土地作擔保，再用不實買賣契約私文書向草屯鎮農會辦理貸款；另以恆春鎮龍泉水段土地作擔保，用相同手法向恆春鎮農會、長治鄉農會辦理貸款。

檢方調查，江欽良利用假交易拉抬地價等手法，共涉及7起詐貸案，金額1億660萬元；檢方指控，草屯農會當時理監事清一色是江的人馬，讓江申辦貸款無往不利。

檢警荷槍實彈大規模搜索江欽良住處，讓他相當不滿，抱怨小潘潘因驚嚇過度，身心失調得回娘家休養，檢方查扣他公司電腦、資金及出境管制，讓他無法處理40億元資產，致寶島時代村結束營業，草鞋墩夜市攤商也難以營運。

為解除被查扣資金，江欽良曾向法官爆料，他資產有四十億元，不會逃亡，但南投地檢署強調，江所需之電磁紀錄，已有拷貝取回，相關的資金和超貸案無關，也都解除管制。

藝人小潘潘的丈夫江欽良，被控以人頭向多家農會超貸，一審依業務侵占罪將他判刑判刑11月，不得易科罰金，二審認定江自行籌措款項購地，無不法意圖，改判無罪，這一部分定讞。圖／本報資料照
藝人小潘潘的丈夫江欽良，被控以人頭向多家農會超貸，一審依業務侵占罪將他判刑判刑11月，不得易科罰金，二審認定江自行籌措款項購地，無不法意圖，改判無罪，這一部分定讞。圖／本報資料照

江欽良

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