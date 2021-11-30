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和乾妹妹騎樓接吻11秒 他被人夫求償100萬
蔡姓男子發現妻子和周姓男子在騎樓親密接吻11秒，且雙方在去年、今年出入彼此住處，妻子租屋處還放置周男物品，認為有同居事實，提告求償100萬元。士林地方法院認定，超越男女社交分際，判周男應賠償40萬元。
從事家電維修的蔡男主張，周男明知蔡妻已婚，多次見到兩人有親密肢體接觸，且出入雙方住處，他在妻子租屋處發現周男的看診藥袋，足認兩人同居多時，超過普通朋友社交行為，導致他憂鬱、焦慮，2個未成年孩子也經常情緒潰堤想媽媽，向周男求償100萬元。
人妻否則親吻，稱因她跌倒，周男出手攙扶，才會不小心親到。周男則主張，和人妻是結拜兄妹關係，一直都勸乾妹和丈夫好好談，乾妹會到家裡吃飯，晚上10點會提醒她回家；乾妹搬家後因疫情影響收入，有前往其租屋處付房租，個人物品有經過同意才借放，等找到房子就回拿走，沒有和乾妹發生通姦行為。
法官開庭勘驗蒐證畫面，一開始拍攝畫面為騎樓下，畫面中一男一女擁抱親吻自影片11秒分開，女子右手握住男子左手後牽手並肩離去。
法官認為，周男與人妻有「頭靠肩膀、幫忙整理衣服、牽手、親吻」等親暱動作，相處如一般交往男女朋友，顯逾一般男女社會交往分際，破壞人夫家庭生活圓滿安全與幸福，認定侵害配偶權，考量學經歷，周男從事建築工地室內家具組裝工作，認定應賠償40萬元。可上訴。
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