快訊

男火車上突喊要殺人 女「死亡手勢」機警救全車上百人

鄭雨盛確診 4天前才參加青龍獎…宋仲基、李政宰也在場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和乾妹妹騎樓接吻11秒 他被人夫求償100萬

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

蔡姓男子發現妻子和周姓男子在騎樓親密接吻11秒，且雙方在去年、今年出入彼此住處，妻子租屋處還放置周男物品，認為有同居事實，提告求償100萬元。士林地方法院認定，超越男女社交分際，判周男應賠償40萬元。

從事家電維修的蔡男主張，周男明知蔡妻已婚，多次見到兩人有親密肢體接觸，且出入雙方住處，他在妻子租屋處發現周男的看診藥袋，足認兩人同居多時，超過普通朋友社交行為，導致他憂鬱、焦慮，2個未成年孩子也經常情緒潰堤想媽媽，向周男求償100萬元。

人妻否則親吻，稱因她跌倒，周男出手攙扶，才會不小心親到。周男則主張，和人妻是結拜兄妹關係，一直都勸乾妹和丈夫好好談，乾妹會到家裡吃飯，晚上10點會提醒她回家；乾妹搬家後因疫情影響收入，有前往其租屋處付房租，個人物品有經過同意才借放，等找到房子就回拿走，沒有和乾妹發生通姦行為。

法官開庭勘驗蒐證畫面，一開始拍攝畫面為騎樓下，畫面中一男一女擁抱親吻自影片11秒分開，女子右手握住男子左手後牽手並肩離去。

法官認為，周男與人妻有「頭靠肩膀、幫忙整理衣服、牽手、親吻」等親暱動作，相處如一般交往男女朋友，顯逾一般男女社會交往分際，破壞人夫家庭生活圓滿安全與幸福，認定侵害配偶權，考量學經歷，周男從事建築工地室內家具組裝工作，認定應賠償40萬元。可上訴。

士林地方法院。圖／本報資料照片
士林地方法院。圖／本報資料照片

外遇

延伸閱讀

小王傳露鳥不雅照給人妻 惹怒人夫請求連帶賠償

人夫藏大量性愛片洩婚外情 小三加碼爆：他還想約老婆3P

老公背脊生一粒暗瘡！人妻直覺有蹺蹊 識破他出軌

中士幽會人妻被抓包 百萬和解反悔被告 判賠10萬

相關新聞

江欽良被控業務侵占一審判11月 二審逆轉判無罪定讞

藝人小潘潘的丈夫江欽良被控以人頭向多家農會超貸，金額1億600餘萬元，一審依業務侵占等7罪將他判刑2年1月，其中2個業務...

21年前柬埔寨涉殺2人 更四審無罪當庭釋放 他愣：我現在要做啥

毒販王少樑（原名王加文）2000年在柬埔寨槍殺同樣販毒的男子劉有誠及同房的柬籍女子，一、二審依殺人罪判無期徒刑，台灣高等...

男網逼交往亮刀軟禁女神 她趁隙求援好友「我好怕」

李姓男子在網路認識王姓女子展開熱烈追求，去年9月6日晚間，發現她和男友還沒「斷乾淨」醋勁大發，不僅搶走王女手機，還持刀將...

華航座艙長牟孝儀騙空姐吸金1億元 重判8年6月

華航前座艙長牟孝儀與妻子陳學敏、女性友人盧育玫謊稱可取得低價外幣，招攬空姐投資，詐騙不法金額上億元；台北地方法院審理，今...

和乾妹妹騎樓接吻11秒 他被人夫求償100萬

蔡姓男子發現妻子和周姓男子在騎樓親密接吻11秒，且雙方在去年、今年出入彼此住處，妻子租屋處還放置周男物品，認為有同居事實...

向外送員掰鄰居居家隔離逆轉無罪 師大女教師頻鞠躬謝法官

台灣師範大學國語教學中心蕭姓華語文女教師與陳姓鄰居不睦，她被控得知陳去年1月29日返國，去年4月10日晚間趁Foodpa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。