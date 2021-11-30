向外送員掰鄰居居家隔離逆轉無罪 師大女教師頻鞠躬謝法官

台灣師範大學國語教學中心蕭姓華語文女教師與陳姓鄰居不睦，她被控得知陳去年1月29日返國，去年4月10日晚間趁Foodpanda外送員要上5樓送餐時，向外送員說「他返國被隔離、不能送餐上去」。陳報警，台北地方法院依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處罰金3萬元。台灣高等法院今改判無罪，她激動地頻鞠躬、感謝法官。

高院開庭時，蕭女向法官說「3萬比死了還痛」，還說「什麼清白？沒有就是沒有」，自認為是「那麼小心的人怎麼可能」，批對方捏造、汙衊。

北院調查，蕭女與陳各居住在公寓4、5樓，因漏水問題早有嫌隙。戴姓外送員證稱，當天他先到飲料店領餐，到了客戶樓下1樓門外，先打給訂餐的陳姓客戶，請他幫忙開啟樓下大鐵門，但一名長髮、戴眼鏡與口罩的婦人表示「這個鐵門不能進去」，並說5樓住戶先前出國，現已被隔離，不能送餐上去，必須請5樓自己下來拿。

戴說，婦人說完後就關起鐵門、不讓他進去，他只好再打第二通電話問客戶「有沒有被隔離？」對方一頭霧水。

陳姓男子表示，第一次幫外送員開1樓鐵門後，便在家門口等待，但電梯停在4樓後就沒再往上，外送員來電問他是否遭隔離。

北院認定蕭女違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息罪及刑法誹謗罪，從較重的振興特別條例罪論處。

高院開庭期間，法官當庭勘驗偵查錄影畫面，釐清戴姓外送員在偵查作證時的說詞，蕭女對錄影正確性沒有意見，但希望法官能調取陳與戴之間的LINE通聯對話，想證明戴的指認是受陳誘導。檢察官認為沒有調查必要，且認為她上訴無理。

高院認為與戴短暫交談的女子當時戴口罩，臉部下半及大部分鼻部都遮掩，且戴眼鏡的長髮女子上樓後，電梯最後停在7樓，並不是蕭女所居住的樓層。因住宅出入人員不少，戴看到的人是不是蕭女，高院有疑。