21年前柬國殺2人無罪當庭釋放 他愣：我現在要做啥

毒販王少樑（原名王加文）2000年在柬埔寨槍殺同樣販毒的男子劉有誠及同房的柬籍女子，一、二審依殺人罪判無期徒刑，台灣高等法院更一、更二審以找不到骸骨為由，改判無罪；但更三審再判王無期徒刑後再遭最高法院撤銷。高院更四審審結，再次判王無罪，並當庭釋放。王聽聞無罪，一度問法官「我現在要做什麼？」

依刑事妥速審判法第8條規定「案件自第一審繫屬日起已逾6年且經最高法院第3次以上發回後，第二審法院更審維持第一審所為無罪判決，或其所為無罪之更審判決，如於更審前曾經同審級法院為2次以上無罪判決者，不得上訴於最高法院。」王無罪確定。

王男（50歲）曾是竹聯幫梅花堂重要幹部，1999年被提報流氓管訓，逃往柬埔寨投靠毒梟劉有誠；兩人的越南妻子因是親戚，王平常都叫劉「姨丈」。王加入販毒集團後，在當地購買大批槍械、氣焰囂張，劉因此不滿並產生戒心，多次毒品交易時都防著王加文。

檢方起訴指出，王少樑與劉有誠因在越南經營放款生意而結識，2000年某日早上6、7點多，2人在柬埔寨某處因商討如何自柬國運輸毒品至越南一事而生口角，王先拿煙灰缸砸擊劉的頭部，再持加裝滅音管的手槍朝劉的頭部射擊。劉有誠趴在地上後，王繼續開槍，劉當場死亡；而在場的柬籍女子也遭滅口。王行凶後，打電話給當時人在越南的郭子俊前往柬國協助埋屍。

2004年，郭走私海洛因被桃園警方緝獲，他為了換取減刑，「自首」供出王涉及駭人聽聞的毒梟黑吃黑命案。刑事局當年派人到柬埔寨挖掘死者骨骸時，聽聞王逃往大陸後已遭殺害；2012年一名與他有債務糾紛的男子密報，警方才知道他沒死，協請大陸公安以偷渡罪名逮捕他拘禁。

桃園地方法院一審依連續殺人罪判王少樑無期徒刑，案經多次撤銷、發回更審，高院更三審時以王曾自白，加上郭的證詞等相關卷證，認定王犯連續殺人犯行，雖然王事後翻供，否認自白內容，但沒有提出合理解釋，也無法說明郭的證述為假。更三審認為王泯滅良心、手段凶殘，無視他人生命價值，犯下情節重大之罪，犯後逃亡藏匿、卸責多年，惡性重大，判無期徒刑，褫奪公權終身。

但高院更四審認為王少樑雖在警詢、偵查、原審及初次上訴審供稱曾持槍射擊1人，但就是否故意殺人、槍擊過程、對象說詞不一，而更四審時否認殺人，還說之前承認殺人是「編造的」，供述有瑕疵。更四審也指郭子俊的歷次證述前後歧異，證言不足為王殺人的補強證據。

刑事局國際刑警科呂姓員警表示，經綽號「老八」的人協助挖掘骨骸處所，並非郭子俊所稱的埋屍地點，而「老八」稱是由賴姓證人的信件得知掩埋劉有誠屍體的地點，這也與賴的證述不符。呂也證述，挖掘的骨骸未能分辨男女，後經鑑定，由柬埔寨取回的骨頭、牙齒不足以證明是人類所有，也無法證明是劉有誠的骨頭、牙齒。