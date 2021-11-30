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聽信「飆股」明牌要匯400萬 台銀行員機警報警阻詐

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台股熱絡，近來出現多起歹徒假冒合法專家散布假訊息，民眾投資購買無法脫手獲利或想拿回本金時對方不知去向；台銀台南永康分行行員機警、成功攔阻投資詐騙400萬元；上午永康分局長呂世明、偵查隊副隊長張勝裕及復興派出所長陳榮坤代表前往頒發感謝狀及獎金，感謝行員們積極協助保住市民財產安全。

永康蔡姓婦人網路認識自稱某證券行周姓經理，對方推薦飆股勸誘蔡婦加入「香港資本集團」會員群組，對方稱該集團集中散戶資金跟隨投信投資購股，個體戶需先匯出保證金，再由「周經理」操盤購股並依淨賺額度抽成，蔡婦不疑有詐，便依對方指示安裝「股票看盤APP軟體」，並匯出保證金70萬元。

蔡姓婦人11月22日前往台銀永康分行要「加碼投資」匯款300萬元至對方指定帳戶，吳姓行員主動詢問、蔡婦表示款項是「裝修工程款」，行員查覺有異立即報警協助，復興派出所員警到場蔡婦聲稱「周經理」操盤購買的股票已飆升「淨賺300萬元」，但股票「依約綁定還不能售出兌現」。

警方向告知投資應循合法證券行經手操控才有保障，蔡不再匯款離去；沒想到員警隔天有接獲曾姓行員來電通報蔡婦又要匯100萬元，警方到場與行員再三苦勸，查詢及告知要匯款的帳戶有多筆異常交易情形且已遭通報警示，蔡婦才發現遭詐騙、總計400萬沒被騙走。

警方表示，「假投資」詐騙手法多誆稱投資標有美好錢景，還說有很多人搶著要投資、名額有限，讓被害人產生焦慮感，相信只要投資下去，很快就能獲得高倍的報酬，因而落入詐騙陷阱，如有疑似詐騙問題，可撥打165反詐騙諮詢。

聽信「飆股」明牌要匯400萬，台銀永康分行行員機警報警阻詐。記者周宗禎／翻攝
聽信「飆股」明牌要匯400萬，台銀永康分行行員機警報警阻詐。記者周宗禎／翻攝
聽信「飆股」明牌要匯400萬，台銀永康分行行員機警報警阻詐。記者周宗禎／翻攝
聽信「飆股」明牌要匯400萬，台銀永康分行行員機警報警阻詐。記者周宗禎／翻攝

詐騙 台股 假訊息

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